‘Tu cara me suena’ se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más seguidos de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que, temporada tras temporada, no se pierden una sola entrega. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras en todo momento!

Este año muchos son los concursantes que están marcando la diferencia en todo momento. Es más, participantes como Rasel, Nia, Agoney, Lydia Bosch e, incluso, Eva Soriano han conseguido hacerse con la victoria en alguna que otra ocasión. Lo cierto es que, cada semana que pasa, ¡la cosa está cada vez más reñida!

El pasado viernes 11 de febrero pudimos disfrutar de la Gala 12 de ‘Tu cara me suena’. Es entonces cuando pudimos ver cómo el primero en romper el hielo fue nada más y nada menos que David Fernández, que imitó a Hombres G con la canción ‘Voy a pasármelo bien’. Seguidamente, Agoney interpretó ‘Cake by the ocean’ de DNCE, banda liderada por Joe Jonas.

La tercera en actuar fue María Peláe. La andaluza tenía un grandísimo reto por delante, puesto que tenía que meterse en la piel de la subcampeona de ‘Eurovisión 2021’: Barbara Pravi y su ‘Voilà’. Los Morancos fueron los siguientes en actuar, con ‘Obsesión’ de Aventura. Una actuación marcada por el hecho de que a César Cadaval se le olvidó parte de la canción.

Rasel tenía la oportunidad de “traer a un amigo” a ‘Tu cara me suena’, por lo que no dudó un solo segundo en contar con Dama, su hermana, para meterse en la piel de Pablo Alborán y Ava Max en ‘Tabú’. Mientras que Loles León hizo una excepcional imitación de Nana Mouskouri con la canción ‘Siboney’.

Eva Soriano también tuvo la oportunidad de invitar a alguien a esta Gala 12 de ‘Tu cara me suena’ por lo que, para imitar a Sonia y Selena en la canción ‘Deja que mueva, mueva, mueva’, decidió contar con Lala Chus. Por si fuera poco, vimos cómo Lydia Bosch se metía en la piel de Marta Sánchez mientras que Nia volvió a brillar con luz propia con su imitación de Beyoncé con ‘Freedom’ mientras que la invitada de la noche fue toda una sorpresa: Sandra Golpe aprovechó la ocasión para meterse en la piel de Amy Whinehouse con ‘Tears dry on their own’.

Acto seguido tuvieron lugar las votaciones. En primer lugar se ofreció la votación del jurado y, posteriormente, la del público que se encontraba en plató. Una vez contabilizados los puntos, pudimos saber que la medalla de bronce en esta Gala 12 era para Loles León (20 puntos) mientras que hubo un empate entre Nia y María Peláe, con 23 puntos cada una.

Finalmente, la vencedora resultó ser la andaluza puesto que consiguió los 12 puntos del público. De esta manera, no dudó un solo segundo en donar los 3.000 euros del premio para FELGTBI+, que lucha por los derechos del colectivo. Es evidente que estamos ante una victoria de lo más merecida por el enorme trabajo que ha hecho no solamente en esta gala, ¡sino también en el resto!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 13 de ‘Tu cara me suena’?

Los primeros en pasar por el pulsador fueron Los Morancos, que tendrán que imitar a Armando Manzanero y Lolita, mientras que Lydia Bosch obtuvo la casilla de “Te lo robo”. Eva Soriano tiene un grandísimo reto por delante como es meterse en la piel de Gwen Stefani, mientras que David Fernández obtuvo la casilla de “Trae un amigo” para ser Vengaboys.

Rasel tendrá la oportunidad de volver a brillar con luz propia, ya que tendrá que imitar a Sebastián Yatra. Una semana más, Agoney ha obtenido la casilla de “Trae un amigo” para imitar a The Kid Laroi y Justin Bieber. Loles León estaba feliz por la artista que le había tocado imitar: Luz Casal. ¡Y no es para menos!

Nia pasó por el pulsador, quien le brindó la oportunidad de ser por una noche Shiley Bassey mientras que María Peláe será nada más y nada menos que Rocío Jurado. Lydia Bosch tuvo que robar el personaje a imitar a uno de sus compañeros, y decidió quedarse con Luz Casal de Loles León. La actriz, a regañadientes, tuvo que volver a pasar por el pulsador, por lo que obtuvo a Mary Sanpere. ¡Qué ganas de que llegue la próxima semana!