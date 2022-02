No es ningún secreto que ‘Tu cara me suena’, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido convertirse en uno de los programas de televisión más seguidos de los últimos años. Esto no es producto de la casualidad, sino del enorme trabajo que hay detrás de todas y cada una de las entregas.

En esta nueva edición de ‘Tu cara me suena’ son muchos son los concursantes que están brillando con luz propia. De hecho, participantes como Rasel, Nia, Agoney y Lydia Bosch han conseguido hacerse con la victoria en alguna de las últimas galas. Cada semana que pasa, ¡la cosa está más reñida!

El pasado viernes 4 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Gala 11 de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. La encargada de romper el hielo fue nada más y nada menos que NIA, que tuvo que imitar a Normani con la canción ‘Motivation’. Seguidamente, David Fernández se metió en la piel de Paco Pil en ‘Johnny Techno Ska’.

La tercera en actuar fue nada más y nada menos que Eva Soriano, que tenía que imitar a Natalia Jiménez en ‘Amor eterno’. Sin lugar a dudas, fue una de las actuaciones más brillantes de la noche pero también una de las más sorprendentes de esta temporada. Rasel tenía un grandísimo reto con el que volvió a dejarnos sin palabras: interpretó ‘Can’t stop’, de Red Hot Chili Peppers.

María Peláe tuvo la oportunidad de invitar a alguien a ‘Tu cara me suena’, por lo que no dudó en contar con Alba Reig (Sweet California) para imitar a Anitta y Becky G en la canción ‘Banana’. Lydia Bosch también pudo llevar a alguien al programa pero, para imitar a Coque Malla y Anni B Sweet, quiso contar con Miquel Fernández.

Loles León se convirtió, por una noche, en Liza Minnelli para interpretar ‘Single ladies’, mientras que Agoney decidió invitar a Manu Guix para imitar a Elton John y Years & Years en ‘It’s a sin’. La invitada de esta Gala 11 de ‘Tu cara me suena’ fue Supremme De Luxe, que decidió meterse en la piel de Dean Martin en ‘Mambo italiano’.

Seguidamente llegaron las votaciones. Por una parte se contabilizó el voto del jurado y, posteriormente, el del público. De esta manera tan concreta, vimos que la medalla de bronce era para NIA (20 puntos), mientras que hubo un empate entre Agoney y Eva Soriano con 23 puntos. Finalmente, la humorista se llevó la victoria al obtener los 12 puntos del público.

Lejos de quedarse con los 3.000 euros del premio para donarlos a la asociación que quisiera, Eva Soriano quiso tener un precioso gesto con tres de sus compañeros. ¿De qué manera? Otorgando 1.000 euros a Loles León, otros 1.000 euros a David Fernández y los últimos 1.000 euros a Los Morancos, en honor al humor.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 12 de ‘Tu cara me suena’?

El primero en pasar por le pulsador fue David Fernández, que imitará a Hombres G, mientras que Los Morancos serán el grupo Aventura. Loles León vuelve a tener un gran reto, como es meterse en la piel de Nana Mouskouri. Todo ello mientras Lydia Bosch imita a un rostro conocido del programa: estamos hablando de Marta Sánchez.

Rasel, por su parte, obtuvo la casilla de “Trae un amigo”, para imitar a Pablo Alborán y Ava Max. María Peláe podrá volver a brillar con luz propia ya que, por una noche, será Bárbara Pravi. NIA será Beyoncé en la próxima gala, mientras que Agoney imitará a DNCE. Eva Soriano fue la última en pasar por el pulsador, por lo que obtuvo la casilla “Trae un amigo”, para imitar a Sonia y Selena. ¡Qué ganas de disfrutar de la Gala 11 de ‘Tu cara me suena’!