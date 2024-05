La inexplicable crítica de Lolita a Chenoa en ‘Tu cara me suena’: «¡Ya no pone lavadoras!»

Tu cara me suena sigue viviendo grandes momentos gracias a los miembros del jurado, que forman un equipo capaz de crear algunos de los momentos más divertidos cada semana. Esta semana han sido Lolita y Chenoa las que han protagonizado una discusión que pocos espectadores podían esperar.

Todo ha comenzado tras la actuación de Julia Medina y el cantante Depol, que han imitado a unos jovencísimos Demi Lovato y Joe Jonas en la canción This is me, una de las más recordadas de la Camp Rock, una de las películas de Disney que enamoraron a millones de jóvenes.

Pese a ser una gran imitación, Lolita no se ha mostrado muy entusiasmada con lo que había visto, debido a que son dos artistas a los que conoce y de una película que para ella no es especial. «No era mi época de Disney», una frase de la cantante que ha provocado las bromas de sus compañeros, que han llegado a decir que sus dibujos favoritos cuando era niña eran los de las cuevas de Atapuerca: «Los pintaba mi padre en la piedra».

«Yo fui la que le dio la idea a Walt Disney para que hiciera Mickey», ha seguido con la broma. Ha sido ese el momento en el que la hija de Lola Flores no ha podido más y ha lanzado sus quejas contra el programa en público.

Lolita se cansa de Tu cara me suena

«Estoy harta de que imitéis a gente que yo no conozco», arrancaba alterada antes de dejar claro que habían estado estupendos, siempre según la opinión de Latre y Chenoa, no la suya. «Yo no sé quién sois», aseguraba ante las risas de todo el plató.

Tras dar la explicaciones, ha dejado claro que lo tenía muy complicado para dar las puntuaciones. «Ya podéis valorar a estos dos muchachos, los pobres, que han venido con toda su buena intención, que lo han hecho muy bien de gente que no se conoce», ha rematado.

Manel Fuentes le ha recriminado a la jueza de Tu cara me suena que no estuviera tan informada como sus otros compañeros. «Chenoa conoce a todo el mundo por ella no pone lavadoras. Ella lo que hace es meterse en internet», ha dicho casi sin poder aguantarse la risa.

Su compañera no ha tardado en lanzarse a contestar este ataque dejando claro que hoy mismo había puesto una y que las sábanas habían «quedado chuchurrías», algo que la hija de Lola Flores ha aprovechado para meter un nuevo comentario: «Y las deja mojadas».

La cantante de Sarandonga estaba completamente desatada y ha seguido con su show llegando a decir que la generación que disfrutó de Camp Rock -que llegó a pronunciar como ‘caprón’- ya no está pendiente de la imitación que se pueda hacer en Tu cara me suena. «Esta generación está cuidando niños. Están ya muy mayores, ya se han casado y están cuidando bebés», ha continuado antes de afirmar a los pobres Julia Medina y Depol que le iba a dar una buena nota.

«Os voy a dar buena nota porque me lo han dicho ellos», señalando a Latre y a Chenoa como los referentes para decidir su puntuación. De esta forma ha terminado uno de los momentos más descacharrantes que se recuerdan de la esta edición de Tu cara me suena.