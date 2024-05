Lolita, sin piedad con un concursante de ‘Tu cara me suena’: «El pulsador no te quiere»

Lolita ha vuelto a demostrar en la Gala 5 de Tu cara me suena que es muy necesaria en el jurado del programa, tanto que nadie podría cubrir su hueco. La hija de Lolita Flores ha tenido una reacción impagable tras la actuación de Juanra Bonet, que ha dejado a todos sin palabras por lo peculiar que ha sido.

El catalán ha tenido que meterse en la piel del cantante Vitas, toda una estrella de la música rusa que saltó a la fama a comienzos de los años 2000 y que llegó a triunfar en medio mundo con su canción 7th Element. La dificultad de esta actuación era mucho más grande de lo que podría parecer, ya que se trata de una letra en un idioma inventado y con unos particulares movimientos de lengua que solo los más hábiles pueden reproducir.

Como si de un androide se tratase, Juanra ha salido al escenario ante las caras de estupor de todo el jurado, que no ha entendido nada de lo que ocurrido, aunque no han sido los únicos. El público, aunque muy animado por el ritmo y las luces, tampoco ha sabido de qué estaba diciendo el concursante.

Pese a que se ha vivido un momento muy divertido en la gala, el jurado no ha podido valorar lo sucedido. «La verdad es que no he entendido nada, no el idioma solamente. Todo en general ha sido un poco estrambótico», ha dicho Chenoa completamente perdido.

Silvia Abril, que ha sustituido a Ángel Llácer en su baja por enfermedad, ha intentado echar una mano a su amigo Juanra, pero no ha servido de mucho. «Lolita, estás en shock desde que ha empezado la actuación. ¿Has entendido algo?», le ha preguntado Manel Fuentes.

La actuación más loca de Tu cara me suena

La hija de Lola Flores, la más veterana del jurado de Tu cara me suena, no se ha guardado nada y su valoración ha sido muy clara. «No he entendido nada desde que has salido por ahí. No sé qué has hecho», ha comenzado diciendo ante las risas de todos.

«Creo que el pulsador no te quiere», ha seguido para terminar de dejarle roto. «El pulsador es un hijo de la gran chingada, porque no puede darte estas cosas, yo creo que puedes dar un poquito más de sí. Un poquito más, no mucho», le ha rematado.

Chenoa tampoco ha tenido piedad con él, ya que le ha dicho que sí ha tenido un pequeño control del aire y la respiración, pero que «el resto ha sido un desastre». Ha sido en ese momento cuando Lolita se ha dado cuenta de que estaban siendo especialmente duros con Bonet y sacado un poco la cara por él: «Un desastre no, ha hecho lo que el pulsador le ha dicho que haga».

Tras despedirle del escenario, sus compañeros de programa han querido animarle después de que los expertos de Tu cara me suena se hayan ensañado con él. Esta noche ha sido un jarro de agua fría para el presentador de ¿Quién quiere ser millonario?, que hasta ahora era uno de las grandes sorpresas de la edición y se había colocado en mitad de la tabla pese a no ser cantante profesional y a que su perfil como concursante está pensado para dar espectáculo y provocar momentos divertidos.