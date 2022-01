No es ningún secreto que ‘Tu cara me suena’, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas más seguidos de la televisión. ¡Y no es para menos! Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta nueva edición que tantísimas alegrías está dando a Antena 3.

Muchos son los concursantes que están destacando en esta nueva temporada de ‘Tu cara me suena’. Hasta el momento, los únicos que han conseguido la victoria en diversas galas han sido Rasel, Nia, Agoney e, incluso, Lydia Bosch. La cosa está muy reñida puesto que hay muchísimo nivel. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado viernes 21 de enero pudimos disfrutar de la Gala 9 de ‘Tu cara me suena’. La primera en actuar fue Eva Soriano, que tuvo un dificilísimo reto como es meterse en la piel de Dua Lipa en la canción ‘Levitating’. Los segundos en aparecer en el escenario fueron Los Morancos que, cantando ‘No me quiero bañar’, fueron Tatiana.

Agoney fue el siguiente en actuar, brillando con luz propia al cantar ‘You give love a bad name’ de Bon Jovi. David Fernández fue una de las grandes sorpresas de la noche, al hacer una gran imitación de Pedro Marín en la canción ‘Que no’. ¡Fue uno de los mejores de esta novena gala de ‘Tu cara me suena’!

Rasel hizo un enorme papel al imitar a Macaco, cantando uno de los temas más conocidos del artista: ‘Volar’. Lydia Bosch sorprendió mucho al cantar ‘La Llorona’, convirtiéndose en Imelda Rivera. ¡Pero no lo hizo sola! Y es que Daniel Diges quiso acompañarla en el escenario, brindándonos una de las actuaciones más impactantes de la noche.

Fue el turno de Nia, que volvió a dejar sin palabras a los espectadores de ‘Tu cara me suena’ al interpretar ‘Yeah’ convertido en Usher. Loles León no dudó en contar con Jordi Coll, exparticipante, para ser Alaska y Dinarama en la canción ‘Cómo pudiste hacerme esto a mí’. María Peláe volvió a brillar, esta vez imitando a la malagueña Vanesa Martín en ‘Polvo de mariposas’. El invitado de esta novena gala fue Eugeny Alemany, que quiso imitar a David Bustamante.

Acto seguido llegaron las votaciones. Una vez se contabilizaron las puntuaciones tanto del jurado como del público, pudimos observar cómo Loles León conseguía la tercera posición con un total de 17 puntos. En esta ocasión, hubo un empate entre Agoney y María Peláe, puesto que ambos consiguieron 23 puntos. Lo cierto es que el canario obtuvo la máxima puntuación por parte del público, por lo que se convirtió en ganador de esta Gala 9 de ‘Tu cara me suena’.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 10 de ‘Tu cara me suena’?

La primera en pasar por el pulsador fue Eva Soriano, que obtuvo la casilla “Te lo regalo” y el artista Pitbull. Es la primera vez en la historia que sale esta opción, en la que la joven tendría la posibilidad de entregar este reto a uno de sus compañeros. Los Morancos tendrán que meterse en la piel de O-Zone, mientras que Rasel obtuvo la casilla “Original y Copia”, con Jhay Cortez y Anuel AA. ¡Uno de los puertorriqueños estará en plató!

David Fernández será, por una noche, Gabinete Caligari mientras que Nia ha obtenido la casilla “Trae un amigo” para imitar a Britney Spears y Rihanna. ¡Y ha decidido contar con Edurne! Lydia Bosch tendrá que imitar a Amaral en la próxima gala mientras que María Peláe será nada más y nada menos que Emily Stefan.

Agoney, el ganador de este programa, tendrá la oportunidad de volver a sorprendernos al ser Camilo Sesto. Loles León, por su parte, había obtenido la posibilidad de imitar a Ana Belén, pero Eva Soriano ha querido que sea ella la que se meta en la piel de Pitbull. Cuando la humorista volvió a utilizar el pulsador, obtuvo Eiffel 65. ¡Qué ganas de disfrutar de esta nueva gala de ‘Tu cara me suena’!