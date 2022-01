‘Tu cara me suena’ se ha convertido en uno de los programas más seguidos de nuestra televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no quieren perderse una sola entrega de esta novena edición que tantísimas alegrías nos está dando.

El primero en llevarse una victoria fue Rasel, que también resultó vencedor en la Gala 6. Nia fue ganadora en la Gala 2, mientras que Agoney lo fue en el tercer y quinto programa. María Peláe consiguió la victoria en la Gala 4 mientras que Lydia Bosch consiguió el primer puesto en la séptima gala. ¡Y qué ganas teníamos de ver, después del parón navideño, una nueva entrega de ‘Tu cara me suena’!

El pasado viernes 14 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Gala 8 del programa de Antena 3. El concursante que rompió el hielo fue Agoney, que tenía que meterse en la piel de Michael Jackson con ‘Bad’. El segundo en pisar el escenario fue David Fernández que imitó a Miki Núñez junto al propio artista, por lo que juntos interpretaron ‘Me vale’.

Eva Soriano tuvo un gran reto por delante como es interpretar ‘Sk8er Boi’ de Avril Lavigne. Es más que evidente que, una noche más, la humorista ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Una de las grandes sorpresas de la noche fue Loles León, que se metió en el papel de Lina Morgan en la canción ‘La Lola’.

María Peláe supo aguantar el tipo ante un complicado reto como era ser Anastacia en ‘Sick and tired’ mientras que Los Morancos brillaron con luz propia al interpretar ‘Lágrimas negras’, uno de los grandes éxitos de Diego el Cigala. El jurado supo apreciar muchísimo el gran trabajo de los andaluces.

Rasel nos regaló otro de los grandes momentos de la noche, puesto que interpretó ‘Tengo un trato’ de Mala Rodríguez, ¡con la propia artista viendo la imitación! Lydia Bosch se metió en la piel de Marisol en ‘Mami panchita’ mientras que la encargada de cerrar la gala fue Nia con Jennifer Hudson. Como invitada de esta gala 8 de ‘Tu cara me suena’ pudimos disfrutar de la actuación de Tania Llasera.

Acto seguido llegaron las votaciones. Después de contabilizar las puntuaciones tanto del público como del jurado, vimos que Rasel había obtenido la tercera posición de la noche con un total de 21 puntos, empatado con Los Morancos. La ganadora de esta nueva gala fue nada más y nada menos que Nia, que obtuvo todos los 12 puntos del jurado, así como los 12 puntos del público.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 9 de ‘Tu cara me suena’?

La primera en pasar por el pulsador fue Lydia Bosch, que obtuvo Imelda Rivera. Agoney tendrá que enfrentarse a otro gran reto como es meterse en la piel de Bon Jovi. David Fernández, por su parte, será Pedro Marín mientras que María Peláe hará disfrutar al público mientras imita a Vanesa Martín.

Loles León obtuvo la casilla de “Trae un amigo” para poder imitar a Alaska y Dinarama. Eva Soriano podrá ser por una noche Dua Lipa, mientras que Rasel tratará de volver a marcar la diferencia con Macaco. Los Morancos tendrán que meterse en la piel de Tatiana mientras que Nia será nada más y nada menos que Usher. ¡Qué ganas de disfrutar del próximo programa!