‘Tu cara me suena’ vive su actuación más desastrosa: «Sé reconocer el talento, aquí no lo he visto»

Tu cara me suena ha comenzado su gala número 11 con unos de los números que seguro que pasarán a la historia del programa, aunque lo hará para mal. Pese a que se ha vivido un momento desternillante en el plató, el público puede decir sin miedo a equivocarse que ha visto la peor actuación de la historia del programa de imitadores.

El regreso del actor David Fernández prometía mucho, siendo uno de los habituales del programa y que siempre deja grandes momentos, pero esta vez se ha superado con creces. Junto a Juanra Bonet, concursante de la actual edición, se ha tenido que meter en el papel de Héctor y Tito, dúo puertorriqueño que popularizó la canción Baila morena, un clásico del reggaetón.

Ya antes de subirse al clonador han dejado claro que Fernández no se había aprendido la letra y que ni se sabía casi ni el nombre de los cantantes a los que iba a imitar. Pese a sus intentos de convencer a Manel Fuentes, todos ya sabían que iban directos al desastre.

Como es habitual, la caracterización ha sido uno de los puntos fuertes, pero eso no dependía de ellos, ha sido gracias al equipo de maquillaje, peluquería y vestuario del programa. Lo suyo era darlo todo en el escenario, pero lo vivido allí ha provocado hasta las lágrimas de Lolita.

Pese a que se trata de una canción muy conocida y que su letra no es de las más difíciles que le pueden tocar a un concursante de Tu cara me suena, Fernández no ha dado ni una. Puede parecer una exageración, pero el actor catalán ha conseguido demostrar que solo se sabía el estribillo, por lo que todo ha sido un caos absoluto.

Su compañero Juanra, al ver las pintas de su compañero y que no se sabía la letra tampoco ha tenido su mejor noche, ya que la risa no le dejaba en muchos momentos continuar con el trabajo. Pese al mal resultado en lo musical, ha sido uno de los momentos más tronchantes de la historia del programa de Antena 3 y que ya entra directo a los más virales en las redes sociales.

Risas, reguetón y mucha diversión ¿Qué más se puede pedir? 🤣🕺 🎤🎶 No puedes faltar a #TuCaraMeSuena, hoy a las 22:00h ➡ https://t.co/vu6Qx9w9pH ⬅ pic.twitter.com/Z7F1kYwprD — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 21, 2024

Tras terminar su show, Bonet no ha podido evitar pedir perdón al público por lo sucedido, mientras que su compañero se ha justificado diciendo que solo se había olvidado «una frase» porque está a régimen y llevaba cinco minutos sin comer y le dio un «bajón de azúcar».

«El programa ha llamado para pedir disculpas a Puerto Rico entero», ha dicho el presentador muy serio. Escandalizado por lo que se había visto, Manel ha querido hacer un apunta personal: «Después de lo de hoy, la gente valora como muy profesional lo de Chikilicuatre».

Juanra ya no puede ganar Tu cara me suena

Pero no hay que olvidarse que el peor parado ha sido Juanra, que será el puntuado por la actuación: «Hasta hoy, con una clasificación desigual, el público había llegado a decir ‘Juanra puede ganar Tu cara me suena’. A partir de hoy…», ha terminado el presentador.

En medio de este caos, con Lolita llorando y Latre pidiendo perdón al concursante por la mala puntuación por culpa de su compañero, Santiago Segura ha interrumpido a todos. «Me vais a perdonar, pero yo sé reconocer el talento cuando lo veo… y aquí no lo he visto», ha dicho el director de cine levantando las risas de todo el plató.

Pese a que todos saben que no van a tener una gran puntuación, todo el jurado ha estado de acuerdo en que acababan de ver un «número mítico» y se han llevado una gran ovación como premio.