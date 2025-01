No es ningún secreto que esta cuarta edición de Benidorm Fest era, indudablemente, una de las más esperadas hasta la fecha. Y siendo honestos, no es para menos. Todo el equipo de RTVE, así como los propios participantes de Benidorm Fest 2025 no han dudado un solo segundo en mostrarse tremendamente dispuestos a sorprender a los espectadores con esta edición. ¡Y lo están consiguiendo con creces! Puesto que, a pesar de que las expectativas eran verdaderamente altas, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Al fin y al cabo, están haciendo un trabajo excepcional que se ha visto reflejado, entre otras cuestiones, en los datos de audiencias que han cosechado tanto en primera como en la segunda semifinal. Algo verdaderamente sorprendente pero, sobre todo, continúan haciendo historia.

Tras haber podido disfrutar de la primera y la segunda semifinal de Benidorm Fest 2025, por fin sabemos el nombre de los ocho participantes que han conseguido una plaza en la Gran Final del certamen que se celebrará el próximo sábado 1 de febrero. Estamos ante una de las finales más abiertas de la historia de Benidorm Fest, puesto que cualquiera de los participantes podría dar la sorpresa y llevarse el Micrófono de Bronce de manos de Nebulossa, los vencedores de la pasada edición. Por lo tanto, es el momento perfecto para saber qué artistas han conseguido colarse en la Gran Final del Benidorm Fest 2025 tras sus actuaciones en las semifinales.

Clasificados de la Semifinal 1 de ‘Benidorm Fest 2025’

Kuve – ‘LOCA XTI’

Lachispa – ‘Hartita de llorar’

Lucas Bun – ‘Te escribo en el cielo’

Daniela Blasco – ‘Uh nana’

Clasificados de la Semifinal 2 de ‘Benidorm Fest 2025’

Mawot – ‘Un raggio di sole’

Melody – ‘Esa diva’

Mel Ömana – ‘I’m a Queen’

J Kbello – ‘V.I.P’

¿Cuándo se celebra la Gran Final de ‘Benidorm Fest 2025’?

Tras las semifinales del pasado martes y jueves, los seguidores de este festival van a poder disfrutar de la última de las galas el próximo 1 de febrero. Debemos tener en cuenta que el horario será distinto, puesto que la Gran Final de Benidorm Fest comenzará a las 22:00 horas. Será entonces cuando conozcamos el nombre del artista que se llevará el ansiado Micrófono de Bronce y, por ende, representará a España en Eurovisión 2025, que se celebrará en la ciudad suiza de Basilea. ¡Ya queda menos para resolver este misterio!