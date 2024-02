‘Entre Tierras’: Cuatro datos que ni los espectadores conocen sobre la serie

Entre Tierras es la gran revelación del año 2024 desde su estreno en la noche de los jueves siendo la serie española más vista y líder de audiencia frente a oferta como GH DÚO. Sus localizaciones, el embarazo de Megan Montaner o otros muchos detalles, son poco conocidos para muchos de los espectadores de la ficción de época.

El trabajo para ocultar el embarazo de Megan Montaner

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan (@meganmontanerg)

Como ya contamos en Happy FM, la actriz tuvo un rodaje muy complicado debido a que solo unas semanas después de finalizarlo dio a luz a su segundo hijo. Los últimos meses de gestación los pasó en largas jornadas de trabajo en algunos de los escenarios que la serie ha tenido a lo largo de toda España.

Para ella fue duro, pero todos sus compañeros pusieron de su parte para que tuviera lugares en los que descansar en los momentos en los que no debía estar ante las cámaras. Además, los guionistas y responsables de vestuario tuvieron que hacer uso de su imaginación para ocultar su barriga con la ropa, los decorados e incluso utilizando una doble.

La primera serie de Juanjo Puigcorbé tras su paso por la política

El actor sorprendió a todos anunciando en el año 2015 que saltaba a la política catalana en las filas de ERC, algo que hizo siendo concejal del Ayuntamiento de Barcelona y como Diputado de Cultura del gobierno de la Diputación de Barcelona. Estaba cumpliendo su objetivo de ayudar al mundo de la cultura desde las instituciones, pero en el año 2018 una traición con un supuesto informe falso sobre su comportamiento con el resto de empleados le hizo dimitir.

Finalmente, en 2018 abandonó la política completamente desencantado y regresando a su actividad en el cine, el teatro y las series. Antes de llegar a Entre Tierras ha denunciado públicamente que está completamente vetado de los teatros y de las televisiones de Cataluña desde que salió del partido republicano.

Los espectadores de Netflix también podrán verle en la segunda temporada de Machos Alfa, donde tiene un importante papel que involucra a uno de los protagonistas.

Describe la situación de la mujer en los años 60

Para los más jóvenes y los que no han vivido aquella época, situaciones como obligar a una mujer a casarse a cambio de dinero y hacerlo sin conocer al que será su marido pueden parecer completamente lejanas, pero en aquel momento ocurrían en nuestro país. Lo cierto es que no era, por suerte, lo más normal, pero no era tan descabellado como lo podemos ver con ojos del año 2024.

El personaje de Megan Montaner se sacrifica para evitar que su hermana pequeña tenga que renunciar a su vida y marcharse a vivir a una casa con gente que no conoce de nada y ser la esposa de un hombre al que nunca ha visto. Por si no fuera suficiente, allí deberá trabajar en la vendimia y en la casa, sin olvidar que tiene la obligación de quedarse embarazada.