‘Tierra amarga’ continúa siendo una de las series turcas con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 71 donde fuimos partícipes de una de las entregas más completas que se recuerdan. Y es que presenciamos una de las muertes más inesperadas hasta el momento.

Todo comenzó cuando Behice no dudó un solo segundo en utilizar su puñal contra Hünkar, acabando con la vida de la madre de Demir. Al ver que ésta no regresa a la mansión, sus trabajadores empiezan a preocuparse. No solamente ellos se disponen a buscar a Hünkar, sino también su propio hijo. Lo que éste no esperaba era encontrársela tirada en el suelo, ensangrentada y sin vida.

Züleyha se queda en shock al ver llegar a Demir a la mansión, con el cuerpo de su madre entre sus brazos. Friket se entera de lo sucedido y no tarda en comunicárselo a Fekeli, que se queda completamente destrozado. El empresario acude a la mansión para ver el cuerpo sin vida de Hünkar y poder despedirse de ella. Una escena de lo más dolorosa que no ha dejado indiferente a nadie.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 72 de ‘Tierra amarga’. Así pues vemos cómo Behice trata de escapar, escudándose en que Müjgan tiene serias sospechas de que ella mató a Hünkar. Finalmente, la doctora consigue que su tía permanezca a su lado en estos días tan complicados.

Además, vemos cómo Fekeli visita en diversas ocasiones la tumba de Hünkar Yaman. Lo hace entre lágrimas y visiblemente destrozado tras lo sucedido: “Espero que los días que me queden aquí terminen pronto para reunirme contigo”, aseguró. Todos sospechan de que Sevda ha cometido el crimen, y hasta Demir comienza a creerlo: “¿Qué hacían las huellas de mi madre en tu casa?”, cuestionó a la que fuera pareja de su padre.

Finalmente, la mujer termina detenida por la policía. Züleyha tiene otra teoría, que señala a Behice como artífice del crimen. Un pensamiento que no tarda en compartir con su marido: “Demir, tienes que reaccionar y hacer algo, sino todos creerán que la señora Sevda es la culpable”. Aprovechando la dolorosa situación, el empresario fue más allá: “Züleyha, no quiero estar lejos de ti”. A pesar de lo ocurrido, la joven quiso mantenerse firme: “Mi corazón pertenece a otro hombre y es algo que no puedes cambiar”.

En el rancho, somos partícipes de una fuerte discusión entre Behice y Fekeli. La tía de Müjgan trata de sacar una conclusión: “Usted está seguro de que yo maté a Hünkar Yaman”, algo que el empresario no tarda en responder: “Si estuviese convencido de que fue usted quien mató a Hünkar, no estaría viva ahora mismo”.

Al enterarse de que Fekeli invitó a Behice a abandonar el rancho, Müjgan no tarda en enfrentarse a su suegro: “Dime por qué has echado a mi tía”. Él volvió a ser muy claro: “No la he echado, simplemente le he dicho que mi invitación no es de carácter permanente”. Además, añadió: “Por el bien y la paz de la familia es mejor que no esté aquí. Y aún hay más. Estás en mi casa y no puedes venir a reclamarme y a cuestionarme”, recordó. Müjgan no tardó en dar un ultimátum: “Si mi tía se va yo me iré con ella”. Yilmaz, en ese instante, apareció en el salón: “Que te vaya bien. Si te quieres ir, no te vamos a detener”.

Parece que la doctora no solamente no ha logrado que su tía permanezca en el rancho, sino que su propio marido le ha invitado a irse lo antes posible. Lo cierto es que Fekeli tiene ciertas sospechas sobre Behice y está dispuesto a todo para poder resolverlas antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.