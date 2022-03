‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta espectacular historia.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 70 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Yilmaz tomó la decisión de llevarse a Adnan a escondidas. Lo que el empresario no esperaba es que Saniye iba a pillarle con las manos en la masa. Por lo tanto, decidió cambiar su plan para limitarse a pasar unas cuantas horas junto a su hijo.

En la mansión todos están completamente desesperados ante la posibilidad de que Yilmaz se haya llevado, para siempre, a Adnan. El empresario ha regresado con su pequeño y, después de entregárselo a Züleyha, se dirigió a Demir. Lo hizo para hacerle saber lo siguiente: “Te dije que me llevaría a mi hijo y ya lo has visto. Pero si hay algo que nos diferencia es que yo no soy tan despiadado como tú”.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 71 de ‘Tierra amarga’. Esta nueva entrega comienza con un momento verdaderamente trágico: Behice se atreve a utilizar su puñal contra Hünkar. De esta manera, consigue acabar con la vida de la madre de Demir y lo hace de la forma más cruel posible.

Pasan las horas y, al ver que Hünkar no regresa a la mansión, todos empiezan a preocuparse. De un momento a otro, los trabajadores de los Yaman encuentran el pañuelo que la mujer llevaba cuando salió de su hogar. Demir enloquece y se dispone a buscarla por cualquier rincón. Finalmente la encuentra, y no como él esperaba. Hünkar está tirada en el suelo, ensangrentada y sin vida.

Acto seguido, el empresario regresa a la mansión con sus trabajadores. En sus brazos está Hünkar, algo que deja sin palabras tanto a Züleyha como al resto de la familia. ¡Están verdaderamente destrozados! Fikret se da cuenta de lo sucedido, por lo que no tarda en reunirse tanto con Yilmaz como con Fekeli.

Cuando el dueño del rancho pregunta a su sobrino por Hünkar, escucha lo que no esperaba: ha aparecido muerta. Unas palabras que han destrozado profundamente a Fekeli, ya que acababa de morir la persona que más amaba y ha amado en toda su vida. Rápidamente se dirige a la mansión, donde se encuentra a Demir junto al cuerpo sin vida de Hünkar. Las lágrimas hacen acto de presencia casi de manera involuntaria, al no ser capaces ninguno de los dos de aceptar esta situación.

En el rancho, vemos cómo Müjgan y Behice tienen un inesperado enfrentamiento. La doctora deja claro que hay cuestiones que no le cuadran. Al saber que Hünkar y Fekeli iban a casarse, las dos eran conscientes que tendrían que abandonar la casa a la mayor brevedad posible. Behice prometió que “se encargaría de eso”. Müjgan, por tanto, está convencida de que su tía ha acabado con la vida de Hünkar. ¿Logrará demostrarlo? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium