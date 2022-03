‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta sorprendente historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 69 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Demir ha mostrado a Yilmaz el libro de familia, para recordarle que legalmente Adnan es su hijo. Todo ello mientras el pequeño se encuentra jugando en el dormitorio con una pistola, con tan mala fortuna que termina disparándose. Züleyha entra en pánico y no tarda en llevarle al hospital.

En ese mismo lugar tiene un fortísimo desencuentro con Müjgan, puesto que se niega a que la doctora entre al quirófano. Por si fuera poco, Züleyha no duda en culpar a Demir y a Yilmaz de que su hijo esté en esa situación. Afortunadamente, Adnan consigue recuperarse poco a poco. Todo ello mientras Çetin decide pedir matrimonio a Gülten.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 70 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Yilmaz decide llevarse a su hijo a escondidas, siendo consciente de que a Züleyha le detestaba la idea de volver a separarse de su pequeño Adnan. Lo que el empresario no esperaba era ser visto por Saniye.

Lo cierto es que el joven pasa un día espléndido junto a su hijo, disfrutando de tiempo para los dos. En la mansión están todos desesperados ante la posibilidad de que Yilmaz se haya llevado a Adnan para siempre. En el momento más inesperado, el empresario regresa junto a su hijo. Se lo entrega a Züleyha y va directo hacia Demir: “Te dije que me llevaría a mi hijo y ya lo has visto. Pero si hay algo que nos diferencia es que no soy tan despiadado como tú. Donde esté Züleyha también estará mi hijo”.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Hünkar recibe la propuesta de matrimonio de Fekeli. Una situación que, desde luego, trunca los planes de Behice. La tía de Müjgan y la madre de Demir terminan viéndose las caras en una zona algo alejada de Çukurova. En ese mismo lugar, Hünkar le hace saber que conoce lo que hizo con sus anteriores maridos, y cómo murieron en extrañas circunstancias para que ella se hiciera con las respectivas herencias. Es evidente que sabe mucho más de lo que a Behice le gustaría, por lo que ésta termina atacando a Hünkar con un puñal. ¿Acabará con su vida? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.