‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta espectacular historia.

Recientemente tuvimos la oportunidad de ver el capítulo 68 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, vemos cómo Demir se ha acercado al coche de Züleyha para saber a dónde va y, sobre todo, si estaba pensando en huir. Müjgan termina haciendo una visita a Fekeli en la fábrica y descubre que Yilmaz está dando un paseo con su hijo.

Sin tan siquiera imaginar el plan que estaba llevando a cabo. Yilmaz espera la llegada de Züleyha, pero no termina de suceder. El empresario cree firmemente que Hünkar ha tenido que ver en esta situación, por lo que no tarda en acudir a la mansión. Y lo hace con la firme convicción de querer acabar con su vida.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 69 de ‘Tierra amarga’. Demir ha terminado enseñando el libro de familia a Yilmaz, para hacerle saber que Adnan es su hijo. El pequeño está jugando en el dormitorio con una pistola, y termina disparándola. Züleyha entra en pánico, pero no tarda en llevarle al hospital.

Allí tiene un fuerte desencuentro con la doctora Müjgan, que se niega que entre en quirófano para operar a Adnan. Lejos de que todo quede ahí, Züleyha culpa a Yilmaz y a Demir de que su pequeño está en esa compleja situación. Demir termina desahogándose con su madre, por lo que aprovecha para pedir que le perdone.

La doctora trae buenas noticias: Adnan está fuera de peligro. Naciye, por su parte, no tarda en acusar a Behice y a Müjgan de saber que Adnan era hijo de Yilmaz y habérselo guardado. Gülten confirma a Çetin que los rumores son cierto y éste, por su parte, termina pidiendo matrimonio a la joven. ¡Y ha aceptado! Behice descubre que Fikret no es en realidad el sobrino de Fekeli, sino Tashin Olmez. No tarda en buscar la manera de desenmascararle. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.