‘Tierra amarga’, capítulo 125: Fikret consigue la prueba que demuestra que Mehmet es un impostor

Tierra amarga, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 124 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, observamos cómo Züleyha ha recibido una carta con la fotografía de Demir y Hakan. El empresario logra interceptarla antes de que la señora Yaman se percate de su contenido. Fikret descubre, gracias a Vahap, cuál es la verdadera identidad de Mehmet.

Betül ha sido secuestrada por el exprometido de Züleyha y sus hombres. No tardan en amenazarla de muerte, al ser conscientes de que ella ha intentado hacer llegar la fotografía a Züleyha. Sea como sea, observamos que Mehmet Kara ha sido víctima de un atentado en su coche.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 125 de Tierra amarga. Así pues, observamos cómo Mehmet Kara salió airoso de la bomba, ya que no había accedido al interior del coche. Züleyha se quedó preocupadísima al ser testigo de los hechos, y no encontrar a su exprometido. Fikret trató de calmarla, pero no se tranquilizó hasta que vio al empresario con vida.

Betül vuelve a reunirse con Çolak pero, antes de que esto suceda, promete a su madre que hará hasta lo imposible para acabar con Züleyha. Fikret tiene un enfrentamiento público con Abdülkadir, a quien no duda en acusar de ser el asesino de su tío Ali Rahmet. Çetin y el joven unen fuerzas para amenazar a Vahap y tratar de conseguir algún tipo de información.

Al fin y al cabo, Fikret ya conoce el verdadero nombre de Mehmet Kara, pero no tiene forma de demostrarlo. Ni tampoco que está vinculado a Abdülkadir. A pesar de todo, y gracias a su insistencia y a la de Çetin, encuentran una fotografía en un recorte de un periódico. En ella aparecen varios hombres y, entre ellos, están Hakan y Abdülkadir. La identidad del empresario está a punto de ser desvelada. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.