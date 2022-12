‘Tierra amarga’, capítulo 123: Züleyha es secuestrada por el hijo de Çolak

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, desde luego, no deja indiferente a nadie.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 122 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes del entierro de Saniye y Gülten. Fikret, por su parte, tiene un fortísimo enfrentamiento con Züleyha y Lütfiye tras haberle ocultado, durante tantísimo tiempo, quién está detrás de la muerte de Ali Rahmet.

Este es el motivo por el que el sobrino de Lütfiye decide ir a buscar a Abdülkadir para hacerle pagar por todo lo que ha hecho. Así pues, decide atarlo a una silla y prender fuego la caseta de madera en la que se encontraban. Lo que nadie esperaba es que el que fuera socio de Mehmet Kara fuera a escapar, prometiendo acabar con la vida de Fikret.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 123 de Tierra amarga. Tras la llamada de Ekrem en la que hacía saber a Züleyha sobre un problema en el molino, ella acude de inmediato. En mitad del camino, la señora Yaman es interceptada por el hijo de Çolak y un miembro de su banda.

Una vez la llevan al hangar, Çolak descubre lo que ha hecho su hijo y no tarda en descargar su ira contra él. Afortunadamente para Züleyha, Mehmet aparece en el momento indicado para enfrentarse a Çolak. Éste decide disculparse ante el empresario por lo que ha hecho su hijo: “Pensaba que era lo que yo quería”, aseguró.

Çetin tiene una intensa conversación con Fikret, haciéndole saber lo mucho que echa de menos a Gülten. A pesar de todo, sigue teniéndola muy presente por el amor que se tenían. Una conversación que provoca que Fikret confiese sus sentimientos a Züleyha. Ella le hace saber que no es correspondido, pero que no quiere perderle. Además, observamos cómo Betül y Çolak tienen una intensa charla para llegar a objetivos comunes. Todo ello mientras Vahap acosa a Züleyha y le hace saber que la observa mientras duerme. Mehmet Kara, al saber esta información, decide enfrentarse a él. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.