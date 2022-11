‘Tierra amarga’, capítulo 121: la familia Yaman llora la pérdida de dos personajes muy queridos

Tierra amarga, con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una serie verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en muchísimos sentidos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 120 de Tierra amarga. Así pues, vemos cómo Hakan ha dado un tremendo susto a Züleyha, al aparecer por la noche para lanzarle una contundente advertencia. Por fortuna, Fikret se encontraba presente y, aunque no pudo detener a Hakan, sí que estuvo para tranquilizar a la joven.

Betül y Sermin tratan por todos los medios de dejar en evidencia a la señora Yaman frente a la gente más importante de Çukurova. Lo que no esperaban es que Züleyha tuviera en su poder las facturas falsas que la propia Betül firmó. Por si fuera poco, vemos cómo el día de la boda de Züleyha y Mehmet ha llegado, pero lo que ninguno imaginaba es que la exmujer de Demir fuera a tomar la decisión de cancelar el evento.

Saniye y Züleyha pillan a Betül… ¡Está estafando a los Yaman! 💥 ¿Qué van a hacer con ella en #TierraAmarga? 😱 ⏩https://t.co/xsDtC5A3ET pic.twitter.com/VADVPvCC4u — Tierra Amarga (@TierraAmarga) November 27, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 121 de Tierra amarga. Así pues, somos partícipes de cómo Saniye y Gülten tienen un gravísimo accidente en la carreta. Dos ciudadanos se las encuentran tiradas en el suelo, y no dudan en socorrerlas. Rápidamente se dan cuenta de que la mujer de Gaffur ha fallecido, pero la mujer de Çetin todavía respira.

Por lo tanto, no tardan en llevarlas al hospital. A pesar de que Gülten lucha por su vida, finalmente entra en paro cardiaco y fallece. Se trata de dos pérdidas que dejan completamente rota a la familia Yaman. Por si fuera poco, vemos cómo Betül no duda un solo segundo en chantajear a Abdülkadir, asegurándole que no tardará en contar toda la verdad sobre él y Hakan tanto a Züleyha como al resto de los Yaman. Lo que nadie esperaba es que Abdülkadir se tomase el atrevimiento de acudir a la mansión más famosa de Çukurova.

Y todo para amenazar, una vez más, a Lütfiye. La tía de Fikret no tarda en contárselo a Züleyha y ésta se muestra dispuesta a enfrentarse al socio de Mehmet. Lütfiye decide pararle los pies, recordándole que fue él quien acabó con la vida de Ali Rahmet. Fikret, que se encontraba escuchando la conversación a escondidas, finalmente descubre este gran secreto. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.