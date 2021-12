Parece ser que The Weeknd quiere hacer realidad los sueños pendientes de sus fans con respecto a algunos de sus antiguos temas. Y es que, hace unas semanas Abel Tesfaye sorprendía al mundo con el lanzamiento del videoclip de ‘Die For You’ para celebrar su aniversario, un tema que vio la luz por primera hace 5 años y formó parte del tracklist de ‘Starboy’, uno de sus discos más aclamados.

‘Die For You’ se convirtió en uno de los sencillos más queridos por sus seguidores, y por el propio The Weeknd según ha comentado en varias intervenciones. Sin embargo, nunca contó con una versión audiovisual, hasta ahora. Una fórmula que ha vuelto a repetir con ‘Echos of silencie’, un single que ha celebrado su 10º aniversario y que el intérprete tampoco ha olvidado.

Sin previo aviso, tal y como suele acostumbrar últimamente, el canadiense ha estrenado el videoclip oficial de ‘Echos of silencie’. Un video que cuenta con la dirección creativa de Hajime Sorayama. Un audiovisual que proyecta una idea futurista y alegórica donde representa un futuro distópico en el que habla de una conversación transformada en imágenes.

Protagonizado por seres robóticos con proyecciones de lo más realistas, el videoclip se ha convertido en uno de los mejores regalos que el intérprete podía haberle hecho a sus fans estas navidades. Y es que, ‘Echos of silencie’ siempre será concebida como uno de los grandes himnos de The Weeknd.

Eso sí, el artista, después de anunciar el lanzamiento de este proyecto tan especial, no ha querido despedirse sin desear a sus más de 35 millones de seguidores en redes sociales unas felices fiestas y señalar que, la próxima vez que los vea, será ya con noticias sobre su nuevo proyecto discográfico. ‘The Dawn’, el nombre con el que ha presentado su nueva era musical, verá la luz más pronto que tarde. Por lo que, ahora sí, la cuenta atrás oficialmente ha comenzado.