Terelu Campos ¿presentadora de ‘Supervivientes All Stars’? Lo que se sabe hasta el momento

Supervivientes All Stars volverá con una segunda edición el próximo mes de septiembre y lo hará con caras conocidas por todos los espectadores, ya que todos los que vuelvan a Honduras serán ex concursantes de ediciones anteriores. Aunque no hay nombres confirmados por el momento, Kiko Hernández se ha atrevido a lanzar la noticia de que Terelu Campos sería presentadora del programa hondureño apenas unos meses después de su cuestionable paso como concursante, puesto que lo hizo en dos fases diferentes y pudiendo volver a España entre medias.

El colaborador se lanzó el pasado lunes a lanzar su último gran bombazo en forma de exclusiva antes de las vacaciones de Ni que fuéramos tentáculos, el programa en el que colabora cada tarde en Ten TV y Canal Quickie. El madrileño sigue teniendo a la hija de María Teresa Campos entre ceja y ceja, tanto que no deja de hablar de ella y casi siempre para criticarla. En su último programa antes de las vacaciones aseguró que Terelu será la sustituta de Laura Madrueño como presentadora de Supervivientes All Stars en las playas de Honduras.

La cadena ya ha confirmado que Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda -que tendrá un verano muy movido con la grabación de La isla de las tentaciones-, volverán a ponerse a los mandos de las galas, dejando a Ion Aramendi y a Carlos Sobera descanso ante la llegada de Gran Hermano.

Quedar por saber si Laura Madrueño volverá a estar en las playas de Honduras durante la edición All Stars, algo que sí que hizo en la primera, que comenzó apenas unos días después de la edición de 2024. Lo cierto es que hay que echarle mucha imaginación para pensar en Terelu Campos como su sustituta, aunque según la teoría de Hernández, es un acuerdo cerrado desde hace tiempo.

Una de las condiciones que había puesto la malagueña, siempre según el colaborador, es que tuviera la oportunidad de presentar un programa. Cuarzo, la productora de Supervivientes, podría hacerle hueco en él como presentadora, siendo su objetivo desde hace años el volver a ponerse al frente como presentadora titular.

La teoría de Hernández podría tener fundamento si recordamos que Laura Madrueño llevar más de cuatro meses fuera de casa, viviendo en Honduras y alejada de su marido y toda su familia. Podría ser que la presentadora quisiera tener unas vacaciones para estar de nuevo con los suyos antes de volver a su puesto en los informativos como presentadora de la información meteorológica.

Lo único cierto es que ninguno de los implicados ha querido confirmar esta información, especialmente Madrueño, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Muchos son los medios que ya han desmentido esta información, tumbando así la teoría de Kiko H., dejando así en humo una de sus muchas bombas fallidas, algo habitual en él.

Habrá que esperar al mes de septiembre para descubrir si Terelu será parte importante de Supervivientes All Stars o volverá, como es usual, a ser una de las colaboradoras de las galas del programa en plató.