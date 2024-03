La emotiva despedida de Terelu Campos a Carmen Borrego y Kike Calleja antes de ‘Supervivientes 2024’

Apenas quedan unos días para que Supervivientes 2024 arranque en Telecinco este próximo jueves 7 de marzo, una edición muy esperada que contará con el regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión. Otro de los grandes reclamos es la presencia de Carmen Borrego, que ya se ha despedido de los suyos, entre los que se encuentra su hermana Terelu Campos.

Tras años en los que la familia Pantoja estaba representada de una u otra manera, esta vez es el clan de las Campos el que se llevará el protagonismo. La familia estará representada por Carmen y por Kike Calleja, expareja de Terelu y gran defensor de la familia desde hace años en los programas de Telecinco en los que trabaja. Actualmente es colaborador de Vamos a ver y de Fiesta, el magazine de los fines de semana presentado por Emma García.

Las dos hermanas se han reunido junto a Kike para disfrutar de una buena velada en la barra de uno de sus bares favoritos. Ha sido el último capricho de Carmen y Kike, que desde el jueves tendrán que comenzar a vivir sin los lujos de los disfrutan en España.

Con la frase «preparándose para Supervivientes», así ha compartido Terelu Campos una fotografía en Instagram con los concursantes que en breve se enfrentarán a la aventura. Allí, además del tiempo y el hambre, tendrán como rivales a concursantes como Rubén Torres, Pedro García-Aguado, Aurah Ruiz, Arkano, Zayra Gutiérrez y Arantxa del Sol, entre otros famosos que también se han atrevido a lanzarse a la aventura isleña de Honduras.

Terelu Campos ha dado su apoyo a su hermana ante los miedos que tendrá

La colaboradora de Así es la vida y de Vamos a ver pasó por el plató de De viernes para hablar de lo que vivirá en los Cayos Cochinos, donde tiene un miedo antes de llegar. «Tengo miedo de que parar allí me haga vivir un duelo que aún no he vivido», confesaba ante las cámaras al recordar la reciente muerte de su madre.

«Allí miraré al cielo para hablar con ella porque yo sigo hablando con ella, me duermo hablándole y me despierto hablándole muchas mañanas. Tengo una vela puesta para ella y me da paz», será una de sus estrategias para superar el recuerdo de su madre.

Los consejos de Rosa Benito para afrontar Supervivientes 2024

La ganadora del programa isleño, que ha fichado por De viernes como colaboradora, ha dado algunos apuntes para que pueda superar la aventura. «No te preocupes por lo que dejas aquí. Concéntrate en el concurso, vívelo al máximo. Los primeros 20 días son duros porque tienes que acostumbrarte a la falta de comida, los insectos, las pruebas», le ha dicho.

«Comprendo a Carmen. Cuando firmé para participar, me inundaron todos los miedos posibles. Recuerdo llorar porque no sabía en qué me había metido. Sin embargo, fue una experiencia increíble. Es un programa que puede deprimirte o enamorarte… y yo lo amé», ha dicho la ganadora del reality en 2011.