Carmen Borrego confiesa cuál es el mayor miedo al que se va a enfrentar en ‘Supervivientes 2024’

Carmen Borrego se ha convertido en el fichaje estrella de Supervivientes 2024, programa en el que la audiencia espera que se convierta en una de las estrellas del casting. Será a partir de este próximo jueves 7 de marzo cuando se lance desde el helicóptero, uno de los momentos más esperados del programa por los espectadores.

Antes de viajar a Honduras, donde ya está de camino, ha pasado por el plató de De viernes para hablar de cómo afronta este reto profesional y de las cosas que más teme encontrarse allí. Tal y como le han avisado concursantes de anteriores ediciones, la soledad y la mala relación con los compañeros pueden ser los peores enemigos para ella.

Precisamente, el tiempo para pensar y poder dar vueltas a los temas que deja en España es lo que más tema, lejos del hambre, el mal tiempo o los mosquitos. «Tengo miedo de que parar allí me haga vivir un duelo que aún no he vivido», ha confesado al recordar la reciente muerte de su madre.

Este objeto será uno de los que se llevará a la isla, debido a que será uno de los consuelos que tenga durante el tiempo que esté aislada de los suyos. «Allí miraré al cielo para hablar con ella porque yo sigo hablando con ella, me duermo hablándole y me despierto hablándole muchas mañanas. Tengo una vela puesta para ella y me da paz», ha confesado.

La figura de la gran comunicadora malagueña ha estado muy presente en la entrevista en De viernes, ya que los colaboradores del programa han querido saber si a ella le hubiese gustado su participacion. «Mi madre era muy cobarde. Me hubiera dicho ¿Qué necesidad de hacer esto?», ha dicho. Hay que recordar que María Teresa ya vivió como Bigote Arrocet, su entonces pareja, ya participó en el programa y durante el tiempo que estuvo sin él sufrió una isquemia.

Carmen Borrego: «Con Ángel Cristo Jr. me gustaría tener una conversación, pero me la dejo para #Supervivientes2024» 💥 🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/UCYrGSbsUA — De viernes (@deviernestv) March 1, 2024

La hermana de Terelu ha querido aclarar que cree que su madre, finalmente su hubiera aprobado su aventura y la hubiera apoyado en todo: «Una vez que viera que mi decisión era firme, me habría apoyado la primera, aunque lo pasaría mal de verme allí».

El bonito recuerdo de Carmen Borrego a su madre antes de ir a Supervivientes

Tal y como está ocurriendo durante el paso de Terelu Campos por Bake Off, parece que el recuerdo de su madre estará muy presente durante el paso por Supervivientes. Por ese motivo ha lanzado un mensaje muy emotivo para ella ante las cámaras de Telecinco antes de su partida a la isla.

«Si la tuviera delante le diría que ha sido una gran madre, una grandísima abuela y que la vida sin ella todavía es muy difícil», ha dicho Carmen muy emocionada.

El gran fichaje de Supervivientes 2024

Carmen es el nombre más potente de este año frente a otros como Rubén Torres, Pedro García-Aguado, Aurah Ruiz, Arkano, Zayra Gutiérrez y Arantxa del Sol, entre otros. Aunque no se han dado datos por confidencialidad de los contratos, todo apunta a que las negociaciones con ella han durado más de lo esperado hasta llegar a un acuerdo.