Carmen Borrego, víctima de un micro abierto en ‘Así es la vida’: la rajada sobre un personaje de actualidad

Las últimas horas de la vida de Carmen Borrego están siendo de lo más movidas tras confirmación como concursante de Supervivientes 2024, pero ha sido otro tema el que la ha convertido en noticia, otra vez. Durante su paso por Así es la vida ha tenido un descuido con un micro abierto con el que se ha escuchado lo que opina de una de las protagonistas de los últimos días de la prensa del corazón.

Antes de anunciar que pondrá rumbo a Honduras en los próximos días -después de que Carlos Sobera confirmarse la fecha de estreno del reality- tuvo que opinar sobre el romance que su sobrina Alejandra Rubio con Carlo Costanzia. En los últimos días, la pareja ha viajado a Málaga para pasar un fin de semana lejos de la prensa, aunque no han dudado en dar pistas en redes sociales de lo que estaban haciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Aunque no han aparecido juntos en ninguna publicación, la presencia de Mía, la perra de Carlo en las fotos hacer pensar que han ido juntos a disfrutar de la ciudad andaluza. Nadie puede creer que la hija de Terelu Campos se haya quedado a cargo del animal durante varios días.

Carmen ha confirmado que su sobrina ha estado en la casa familiar, aunque no ha dado más detalles a sus compañeros de Así es la vida. «Si ella ha ido a Málaga, que me consta que sí, habrá ido a la casa familiar, porque desde luego que no seré yo quien le niegue que vaya», dejando claro que tanto sus hijos como ella tienen el mismo derecho a su uso como herencia familiar de María Teresa Campos.

Fue en ese momento cuando salió a escena el nombre de Jaimy Báez, la ex novia del hijo de Mar Flores que ha saltado a los medios desde que se publicasen las fotos de la nueva pareja besándose en la portada de la revista Semana. En todo momento ha dado una versión muy mala de Carlo y de su convivencia con él, aunque el programa -en el que también trabaja Alejandra- ha tratado de desmontar su versión.

Ha sido escuchar el nombre de Jaimy y Borrego no ha podido evitar mostrar su disgusto con varios gestos en la cara. Por si no fuera suficiente, también se le han escapado las frases «ay, qué pesada Jaimy» y repetía a los pocos segundos «qué ‘pesá’», todo esto ocurría mientras no salía en plano, pero el micrófono seguía abierto, por lo que los espectadores pudieron escucharlo en sus televisiones.

En un principio el comentario pasó desapercibido entre sus compañeros, que no hicieron mención, al menos en antena, de lo que había dicho. En cambio, los espectadores sí que han querido sacar punta al momento en las redes sociales.

Carmen Borrego, fichaje estrella de Supervivientes 2024

Pese a que la actualidad del corazón de las últimas semanas la ocupa Alejandra Rubio, la directora y colaboradora de programas ha conseguido eclipsar a su sobrina con el esperado anuncio de su paso por Honduras. Era uno de los nombres más esperados por los fans del reality y sus deseos, tras una dura negociación, se han cumplido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Todo hace pensar que será el nombre más potente del casting de este año y que tendrá uno de los cachés más altos -o el más alto- de todos los concursantes. Una vez descubierto el secreto, Carmen ha querido dejar claro que no ha comentado nada con nadie de su entorno y los periodistas que le han preguntado para cumplir con los contratos de confidencialidad que ha firmado con la productora y la cadena. El único que lo sabía era su marido José Carlos y sus hijos.