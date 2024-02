‘Supervivientes 2024’: lista completa de concursantes confirmados

Mediaset ha comenzado a emitir diversos anuncios sobre Supervivientes 2024, en los que los protagonistas son Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño, Carlos Sobera y Sandra Barneda. Ellos cuatro serán los encargados de llevar la batuta en todas y cada una de las entregas del reality que se emite desde los Cayos Cochinos de Honduras.

Es el momento más que perfecto para conocer la lista de concursantes que han sido confirmados para formar parte de Supervivientes 2024, una edición que promete ser absolutamente espectacular. La del año anterior ya consiguió marcar un antes y un después en muchos aspectos, y con esta van a superarse aún más.

Lista al completa de concursantes de Supervivientes 2024

Arantxa del Sol

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

La presentadora de televisión no ha dudado un solo segundo en aceptar la propuesta de participar en esta aventura: «Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí. A mí también, la verdad». A pesar de saber perfectamente a lo que se enfrenta al formar parte de un reality show, lo cierto es que lo encara con muchísimas ganas y entusiasmo.

Y eso es algo que ha dejado claro en su vídeo de presentación: «Me encanta enfrentarme a nuevos retos y creo que no hay reto más duro y difícil que este, así que… ¡Nos vemos en Honduras!». La mujer de Finito de Córdoba, además, añadió algo más: «Espero que no os lo perdáis y que me apoyéis todos desde casa, que yo lo voy a sentir desde Honduras».