Terelu Campos cambia Telecinco por Canal Sur para hablar de su vida amorosa: «Me lo llevé todo por delante»

Terelu Campos es una de las personas que más portadas y exclusivas ha protagonizado a lo largo de su vida, pero su entrevista en Canal Sur promete ser especial. Primero, porque lo hace en un momento muy delicado tras la salida de las memorias de Mar Flores y su aparición en público junto a Carlo Costanzia padre, pero también porque lo hace en Andalucía, su tierra. También será interesante ver a la hija de María Teresa Campos sentarse junto a Toñi Moreno, con la que ha compartido redacción durante mucho tiempo en diferentes programas. Ambas trabajaron con María Teresa en el pasado y fueron compañeras en el desaparecido Viva la vida.

Será esta noche, a partir de las 22:55 h, en un nuevo programa de Gente Maravillosa, el espacio de solidaridad que se emite cada miércoles en Canal Sur. Allí, la colaboradora de Telecinco tendrá que hablar de cómo está viviendo las polémicas que le salpican desde que ha sido abuela.

En su charla, confesará que todavía le queda mucho por aprender en su faceta como abuela, ya que la llegada del pequeño Carlo le ha coincidido en un momento lleno de trabajo, tanto como colaboradora, su estreno como actriz y su paso por Supervivientes como concursante. Precisamente, de su familia política también tendrá que hablar, teniendo mucho que aclarar sobre su relación con Mar Flores.

La presentadora también se abrirá con Toñi para dejar claro que ahora mismo no está enamorada y no tiene ganas de estarlo, como ya ha dicho muchas veces en otras entrevistas. Sobre sus parejas del pasado, también hablará claro, explicando que muchos de lo que han dicho ser sus novios, no lo eran, aprovechando la fama: «Si le hace ilusión, yo siempre voy a decir que sí», dice en un adelanto.

«¿Quién no tiene un tonto en el armario?», responderá al recordar que algunos de los oficiales le dieron grandes disgustos. Toñi Moreno le recordará que cuando trabajaron juntas tuvo «una etapa muy activa, muy ligona», algo que su invitada no ocultará.

Terelu reconocerá que a partir de los 40 años vivió un año y medio en el que «me lo llevaba todo por delante», a lo que añade que «si yo me muero, no me voy a morir con pena». A sus 60 años recién cumplidos, Campos está en otro punto completamente distinto y está centrada en su vida profesional, especialmente desde su debut en el teatro, de la mano de Lara Dibildos, otra gran amiga, que ha confiado en ella en una obra de teatro que ella mismo produce con su empresa.

La entrevista completa a Terelu Campos se podrá ver esta noche, a partir de las 22:55 horas, en Canal Sur, en una nueva edición de Gente Maravillosa. El espacio contará con una cámara oculta protagonizada por el cantante Riki Rivera, que plantará cara a varias personas que se burlarán de un camarero con acento andaluz que trabaja en Madrid.