Telecinco toma una drástica decisión con ‘Sábado Deluxe’

Mediaset España está atravesando por una gran crisis de audiencia y esto no es un secreto para nadie. Este problema está afectando sobre todo a Telecinco, que se ha visto obligado a hacer un gran cambio en su parrilla de emisión del fin de semana.

El primero de los cambios ha sido la cancelación del Mediafest Night Fever, el programa musical que se emitía la noche de los viernes. Sus galas no han pasado del 9,3% de share, es decir, no han llegado ni al millón de espectadores. No han conseguido ni aproximarse a las cifras de su primera edición que consiguió un 13,6%. Sin embargo, el formato no está cancelado por completo. En una nota de prensa Mediaset ha confirmado que se continuará emitiendo el programa de forma esporádica, únicamente que será en forma de especiales sin periodicidad fija en antena.

Este fin de semana, en Telecinco: 🔥 #Deluxe🔥, el viernes a las 22:00h

💸 @25palabrasTV 💸, el sábado en prime time con doble entrega Además, el 🎉 #Mediafest 🎉 seguirá ligado a la programación con ediciones especiales https://t.co/oAesXqVJ3f — Telecinco (@telecincoes) January 16, 2023

Su sustituto será uno de los platos fuertes de las noches de fin de semana de la cadena, Sábado Deluxe. El programa se reubica los viernes para enfrentarse a El Desafío de Antena 3, que la pasada semana arrolló a todos sus competidores con sus desorbitadas audiencias en su estreno. El concurso consiguió un 20% con 2.357.000 espectadores, superando los datos marcados por sus anteriores ediciones.

Por otra parte, 25 palabras, el concurso de las tardes de Telecinco, traslada su emisión a la noche del sábado. Este cambio sucederá ya mismo esta semana y tendrá una doble entrega para abarcar de mejor manera el prime time de los sábados. El programa de Christian Gálvez se seguirá emitiendo también a su horario habitual de las siete de la tarde, pero con esta estrategia buscan darlo a conocer a una mayor cantidad de espectadores.

La cadena utilizó durante las vacaciones de Navidad la misma estrategia con el concurso de Ion Garamendi, Reacción en cadena. Aprovechando la ausencia de El Hormiguero en parrilla, trasladó el programa a la franja de access prime time. Ambos se emiten uno tras otro en las tardes de Telecinco a partir de las 19:00 horas, aunque hasta ahora han pasado bastante desapercibidos en lo que a audiencias se refiere desde su entreno el 19 de diciembre.