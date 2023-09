Taylor Swift: todo lo que sabe hasta la fecha de su disco ‘1989 Taylor’s Version’

Cada vez queda menos para que vea la luz 1989 (Taylor’s Version), el disco regrabado con el que Taylor Swift recuperará otro de sus álbumes. La artista estadounidense describe este disco como el álbum que cambió su vida, y tras haber perdido los derechos sobre toda la música, el 27 de octubre verá la luz la nueva versión del mismo.

Ahora, la artista estadounidense ha creado una forma muy particular de promocionar su nuevo lanzamiento, de esta forma, ha contado con Google para presentar una curiosa campaña con la que promociona 1989 (Taylor’s Version) y sus canciones inéditas.

De esta forma, al escribir el nombre de la cantante en el buscador, aparece en la pantalla una caja fuerte de la que salen diferentes puzles con letras y pistas relacionadas con Taylor Swift. La empresa anima a sus fans a abrir el depósito: «Únete a la iniciativa mundial para resolver 33 millones de rompecabezas juntos y descubrir qué se esconde en el interior».

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj — Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023

«Para ser completamente honesta, esta es mi regrabación favorita porque las cinco canciones inéditas son increíbles. No me puedo creer que se quedaran fuera. Pero no por mucho tiempo», explicó la artista sobre su nuevo proyecto.

1989 es uno de los discos más icónicos de la carrera de Taylor Swift. En su debut en del año 2014, alcanzó los primeros puestos de las listas globales en tan solo unos días. Con canciones como Shake it off, Blank Space y Bad Blood, obtuvo cinco discos platino y vendió alrededor de 5 millones de copias.

De esta manera, a finales del mes de octubre, los fans de la artista estadounidense podrán disfrutar de su cuarto disco regrabado. Un proyecto muy esperado por sus fans, tras el éxito de sus anteriores álbumes dentro de su proyecto de regrabación.