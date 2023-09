Taylor Swift: la reacción de The Weeknd tras convertirse en la única artista con 100 millones de oyentes

The Weeknd ha dado la bienvenida a Taylor Swift a su exclusivo club. Un club del que hasta hace apenas unos días, el artista canadiense era el único miembro. Tras la noticia de que la intérprete de Anti-Hero se había convertido en la única artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, el canadiense ha compartido su reacción.

El artista canadiense utilizó su cuenta de Instagram para publicar un dulce mensaje de felicitación hacia la artista estadounidense, con una foto retrospectiva de la pareja actuando juntos en exitosa gira mundial de 1989 de Taylor Swift.

Mientras los rumores sobre una posible colaboración continúan, The Weeknd publicó la imagen en sus historias de Instagram junto a un emoji de felicitación con los dedos cruzados para mostrar lo unidos que están la artista estadounidense él.

The Weeknd shows love to Taylor Swift for joining him as only the second artist in HISTORY to reach 100 MILLION monthly listeners on Spotify. pic.twitter.com/1z1qqf9FVz

— Pop Crave (@PopCrave) August 30, 2023