Taylor Swift y The Weeknd estarían preparando una colaboración, según esta teoría

Taylor Swift y The Weeknd se han convertido en dos de los artistas más importantes del mundo. Con innumerables éxitos a sus espaldas, y ambos en el top de los 3 artistas más escuchados del mundo, su influencia a nivel global es incuestionable.

La amistad existente entre ambos artistas no es ningún secreto, por lo que su unión musical tan solo era una cuestión de tiempo. Y esa unión podría tener lugar muy pronto, pues el rumor ha cobrado fuerza en las últimas semanas.

Un rumor que se hizo más fuerte después de que The Weeknd compartiera c con sus seguidores de Instagram que estaba escuchando Anti-Hero, la canción de Taylor Swift incluida en su nuevo álbum de estudio, Midnights, con la que la artista estadounidense batió todos los récords.

Como era de esperar, las alarmas no tardaron en saltar cuando el artista canadiense compartió la canción de Taylor Swift a través de las historias de su cuenta de Instagram Instagram, un hecho que para muchas personas se trata de una pista sobre una posible unión musical.

De momento no ha habido una respuesta ni por parte de The Weeknd ni tampoco por parte de Taylor Swift, sin embargo los rumores sobre una colaboración entre ambos artistas son cada vez mayores.

Taylor Swift fue nombrada en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, ubicada en el puesto 79. Además, es una de las 10 artistas mejor pagadas del mundo. Por otra parte, The Weeknd continúa siendo imparable. Estadísticamente, el canadiense se ha convertido en el artista más popular del mundo según, Guinness World Records, siendo el único artista en la historia de Spotify en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Due to overwhelming demand, more shows are being added in Latin America. We are also opening up more seats in Europe for fans : https://t.co/OgBYRWyVMV pic.twitter.com/s9fG637phA

— The Weeknd (@theweeknd) March 7, 2023