Taylor Swift sorprende con el videoclip de ‘I Can See You’ (Taylor’s Version) junto a su expareja

Taylor Swift ha vuelto a ser noticia. El pasado viernes 7 de julio la artista conquistaba a sus fans, una vez más, con el ansiado lanzamiento de su Speak Now (Taylor’s Version). Un proyecto muy esperado por todos con el que continua mostrando las nuevas versiones de sus grandes clásicos.

Pero, lejos de dejarlo ahí, la cantante de 33 años dejó una pequeña sorpresa para el día siguiente. Sin previo aviso, ha lanzado al mundo el videoclip oficial de I Can See You (Taylor’s Version), un audiovisual donde aparece con una de su exparejas. Pues, para sorpresa de todos, ha sido el mismísimo Taylor Lautner el encargado de protagonizar el video.

WELL. SO. I’ve been counting down for months and finally the ‘I Can See You’ video is out. I wrote this video treatment over a year ago and really wanted to play out symbolically how it’s felt for me to have the fans helping me reclaim my music. I had my heart set on @JoeyKing,… pic.twitter.com/Vw7SN924sR

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 8, 2023