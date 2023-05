Taylor Swift pone fecha al lanzamiento de ‘Speak Now (Taylor’s Version)’

Taylor Swift se prepara para la reedición de uno de los discos más importantes de su carrera. Durante su concierto en Nashville (Tenesee), la artista estadounidense aprovechó para anunciar que el próximo 7 de julio publicará su propia versión de Speak Now.

En medio del concierto, Taylor hizo una pausa para dirigirse directamente a sus fans y comunicarles la noticia. Asimismo, les agradeció una vez más su apoyo incondicional. «He estado planeando esto durante bastante tiempo, sabéis cuánto me gusta planear cosas y sorprenderos, es mi lenguaje del amor con vosotros», exclamó.

«Creo que mejor que hablar sobre esto os lo voy a enseñar, así que prestad atención a mis espaldas», continuó. Tras estas palabras, las pantallas del escenario se iluminaron para comunicar la noticia que muchos fans sospechaban: Speak Now Taylor’s Version. Disponible el 7 de julio.

It fills me with such pride and joy to announce that my version of Speak Now will be out July 7 (just in time for July 9th, iykyk 😆) I first made Speak Now, completely self-written, between the ages of 18 and 20. The songs that came from this time in my life were marked by their… pic.twitter.com/oa0Vs5kszr

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 6, 2023