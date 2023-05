La sorprendente decisión de Taylor Swift que dolerá a Fernando Alonso

Fernando Alonso y Andrea Schlager rompieron hace unas semanas. Poco después, salió a la luz un inesperado bombazo sobre la situación sentimental de Alonso, que habría iniciado un romance con Taylor Swift. Varios usuarios ataron cabos en las redes sociales y el propio piloto asturiano alimentó ese runrún con varios vídeos, utilizando canciones de la artista estadounidense, etc.

Sin embargo, cuando más fuerza cogían esas informaciones, la cantante ha tomado una decisión que puede doler mucho a Alonso. Y es que The Sun desvela que Taylor Swift y Matty Healy, líder de la banda The1975, han iniciado un nuevo romance. Una fuente cercana a Taylor dijo al medio: «Ella y Matty están locamente enamorados. Es muy temprano, pero se siente bien. Salieron por primera vez, muy brevemente, hace casi diez años, pero los tiempos simplemente no funcionaron».

On tomorrow’s front page: SUN WORLD EXCLUSIVE: Megastar Taylor Swift is dating another Brit — The 1975 frontman Matty Healy.https://t.co/VYw7USZlXe pic.twitter.com/gqure7m1NR

— The Sun (@TheSun) May 3, 2023