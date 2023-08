Taylor Swift podría estar preparando una serie sobre su vida, según The Sun

Taylor Swift podría estar preparando una serie sobre su vida. La cantante está centrada en su gira de conciertos The Eras Tour, que pasará el 30 de mayo de 2024 por Madrid, pero algunos medios ya hablan sobre este posible proyecto fuera del mundo de la música.

Según indicó The Sun a finales de julio, la artista conoció a la guionista Alice Birch y charló con ella sobre la posibilidad de desarrollar una serie «metafeminista». El citado medio destaca que muchas composiciones de Swift hablan sobre sus romances y sus experiencias con sus exnovios, entre los que se encuentran famosos como John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Taylor Lautner, Calvin Harris y Joe Alwyn.

Las relaciones de Taylor han inspirado algunas de sus canciones más exitosas, muchas de las cuales se han convertido en himnos de empoderamiento. Esto se traduce fácilmente a la pantalla y hay muchos hilos de los que tirar», expone la publicación. Esta también señala que la estrella busca diversificar.

Turns out it’s NOT the end of an era 😝 Miami, New Orleans, Indy and Toronto: The Eras Tour is coming to you in 2024 with @gracieabrams! Verified fan registration for all shows is open now – visit https://t.co/xw6YMN3GMc for more information pic.twitter.com/DCgFQb2U22

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 3, 2023