Taylor Lautner confiesa cuáles son sus canciones favoritas de Taylor Swift

Hace unas semanas, Taylor Swift hizo que sus fans retrocedieran al año 2010 con el lanzamiento de la regrabación de Speak Now (Taylor’s Version). Un relanzamiento que ha sacado a relucir algo que sus fans ya conocían: la buena relación que existe entre la artista y el actor Taylor Lautner.

La artista estadounidense y el actor mantuvieron relación durante unos meses entre finales de 2009 y principios de 2010. No obstante, terminaron en buenos términos y a día de hoy mantienen una gran amistad, algo que sus fans pudieron comprobar recientemente.

De esta forma, el actor de la saga Crepúsculo fue el protagonista de su último videoclip y no dudó en subirse al escenario en el paso de The Eras Tour en Kansas para pronunciar un discurso de agradecimiento delante de más de 70.000 personas en favor de la artista.

Un hecho sobre el que han hablado Taylor Lautner y su mujer, Tay Lautner, en el último episodio de su podcast The Squeeze, Tay & Taylor Lautner: Taylor’s Version, en el que además han desvelado cuáles son sus canciones favoritas de la artista.

Taylor Lautner expresó que su favorita era I Can See You, ya que se trata de la canción para la que grabó el videoclip, seguida de Exile junto a Bon Iver, Enchanted, The 1 y Timeless, otra de las canciones inéditas que se han podido escuchar en el último disco.

En cuanto a las favoritas de Tay Lautner son Cruel Summer, I Can See You, Midnight Rain, Long Live y All Too Well (Ten-Minute Version); canción con la que la artista estadounidense partió muchos corazones en el lanzamiento de Red (Taylor’s Version) en noviembre de 2021.