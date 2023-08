Taylor Swift: la dedicatoria secreta a Emma Stone en una de sus canciones más exitosas

Taylor Swift es conocida por su gran talento a la hora de componer canciones y en inspirarse a hacerlo en sus vivencias personales. Sin embargo, también se fija en las de sus amigas y entorno cercano para hacerlo. Los fans tienen la teoría de que en una de sus nuevas canciones lo habría vuelto a hacer.

La artista lanzó el pasado 7 de julio de 2023 su nueva versión del álbum Speak Now que incluye algunas canciones inéditas que no se habían escuchado hasta ahora. Una de ellas es When Emma Falls In Love y los seguidores de la cantante creen que podría estar inspirada en una de las relaciones amorosas de Emma Stone.

Emma met a boy with eyes like a man, turns out her heart fits right in the palm of his hand, now he’ll be her shelter when it rains, little does he know his whole world’s about to change, cause she’s the kind of book that you can’t put down. pic.twitter.com/toEcE3otRX

