Taylor Swift tendrá unos ingresos de más de mil millones de dólares al terminar su gira The Eras Tour, coronándose como la gira más taquillera en la historia de la música. La artista estadounidense embolsa unos 13 millones de dólares (11,9 millones de euros) en cada concierto, sin incluir los ingresos de venta de merchandising.

A pesar de que la mayor parte del dinero recaudado en cada concierto se destina a los costes de producción para sorprender al público un espectáculo de más de tres horas inigualable en el mundo ahora mismo, con una decena de cambios de vestuario, luces, fuegos y un repertorio que incluye un total de 44 canciones, la artista también se lleva su parte.

Hasta el momento, la nueva gira de Taylor Swift ha recaudado 300 millones de dólares, según la prestigiosa revista Pollstar. Además, se calcula que The Eras Tour podría alcanzar los 1.300 millones de dólares (unos 1.191 millones de euros), tras haberse extendido a 2024, con fechas en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Cabe recordar que el precio medio de la entrada para cada concierto de Taylor Swift en Estados Unidos cuesta unos 254 dólares, aunque pueden llegar hasta los 1.000 dólares en el caso de las entradas VIP, mientras que en España rondaban los 160 euros, pudiendo llegar hasta los 500 euros en el caso de los pases VIP.

El incremento de los precios de las entradas de los conciertos, responde a un contexto de inflación mundial, que se ha notado desde la pandemia del Coronavirus del 2020, tras la cual, muchos artistas regresaron a los escenarios y con ello subió el precio medio de todas las entradas.

Desde el año 2018, la última gira de Taylor Swift, Reputation Tour, el precio medio de las entradas de sus conciertos ha aumentado en concreto unos 134 dólares por entrada. No obstante, a pesar de los altos precios más de un millón de personas ya han comprado su entradas para The Eras Tour.

Ahead of wrapping up the U.S. leg of her high-grossing Eras Tour, Taylor Swift made news for giving large bonuses—including $100,000 thank you gifts to her truckers—and it’s not the first time in recent years the musician has made big gifts or donations. https://t.co/FtcIp8CtwA pic.twitter.com/IPwBtrAGj8

— Forbes (@Forbes) August 8, 2023