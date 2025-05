Eurovisión 2025: los mejores memes de la final

El Festival de Eurovisión siempre nos deja grandes momentos y, aunque no hayamos tenido helicóptero por parte de Melody, las redes sociales sacan a relucir su creatividad y nos deleitan con algunos de los mejores memes que nos alegran la jornada. Esta celebración no sólo reúne a todos los fanáticos de la música, sino que también despierta esa parte ‘troll’ de muchos, bajo una imaginación desbocada. Desde las reacciones de los cantantes hasta sus parecidos razonables con otros famosos e incluso algunas perlitas que nos dejan las escenografías. Para que no te pierdas nada, aquí te deleitamos con los mejores memes que nos ha regalado Eurovisión 2025.

Eurovisión 2025 con plumas

El festival es uno de los más esperados dentro de la comunidad LGTBI y no porque reine el brillo (que también), sino que es una manera de mostrar la singularidad de cada uno de sus países y poner en relieve sus divergencias pero siempre desde un marco común. Mientras el resto del mundo sigue con su normalidad, nosotros nos vestimos de fiesta, plumas, brillo y color.

El Espresso Macchiato

La elección de Estonia para representar al país en el Festival de Eurovisión ha sido, cuanto menos, curiosa. Espresso Macchiato, interpretada por el rapero Tommy Cash, hace referencia a Italia con frases como I’m sweating like a mafioso, pero los movimientos seguro que te han cautivado y los practicarás el lunes, con la resaca de Eurovisión, enfrente de la máquina de café de la oficina.

Montoya siempre presente

Australia es uno de los nuevos en el grupo y cada año nos sorprende más con su candidatura. Este año, el joven cantante Go-Jo, de 29 años, es el décimo representante que pasa por los escenarios. «Milkshake Man» es una de las canciones que estamos escuchando en esta final y el estilismo nos recuerda a Benson Bone en los Grammy con ese mono azul. Pero el momentazo es cuando se quita la camisa, muy a lo Montoya.

Justyna con Polonia

Si has visto la representación de la polaca, sabrás de que hablamos. Justyna Steczkowska, una de las voces más emblemáticas de la música polaca, ha sido elegida para representar a Polonia en el Festival de Eurovisión 2025 con la canción “Gaja”. A sus 52 años, sus movimientos, la coreografía y cómo desarrolla el ‘show’ nos ha dejado impresionados. Hasta tal nivel que no sabemos si nosotros mismos lo podríamos hacer con 20 años menos.

Las vueltas de microondas de Polonia

No hay Festival de Eurovisión sin uno de los participantes haciendo acrobacias, volteretas, vueltas o cualquiera de estos ejercicios en cualquiera de sus variedades. Este año, la representante de Polonia se está convirtiendo en la reina de los memes y las vueltas que ha dado en su coreografía nos han recordado a cuando, cada mañana, vemos la taza del café girar mientras intentamos no quedarnos dormidos.

El helicóptero de Melody

La cantante española ha hecho una de las mejores actuaciones, junto a la de Chanel en 2022. Con una puesta en escena espectacular, destacando sobre las de otros países, la de Málaga ha conseguido levantar a todo el público de Basilea y llevarse un aplauso unánime. Eso sí, lo más esperado ha sido al final y ha hecho honor a lo que todos los fans llevamos anhelando todo el concurso: el helicóptero.

Chelo García Cortés siempre presente

Que no cunda el pánico, la colaboradora de La Familia de la Tele no ha ido al Festival de Eurovisión, pero a veces los parecidos son odiosos y eso es lo que ha pasado. Curiosamente, la periodista tiene un aire a Ziferblat, representante de Ucrania que ha actuado con la canción Bird of Pray. Ninguno comparten país, pero sí que parece que comparten peluquero.