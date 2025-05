Adiós al impuesto de sucesiones: despídete de pagarlo si estás en esta lista

Recibir una herencia es desde hace tiempo, y de forma sorprendente, algo que podemos llegar temer debido a un impuesto que se ha convertido en uno de los más conocidos, y como decimos, el más temido de todos. Nos referimos al famoso impuesto de sucesiones, que en algunos casos, puede provocar el que las familias renuncien a su herencia por no poder hacer frente al coste fiscal que implica aceptarla.

Lejos de lo que algunos piensan, el impuesto de sucesiones no sólo afecta a herencias millonarias: incluso patrimonios modestos pueden generar un pago elevado, según en qué comunidad autónoma resida el fallecido. Y es que en España este tributo no funciona igual en todo el territorio. Cada comunidad autónoma aplica sus propias normas, bonificaciones y reducciones, lo que crea un mapa de desigualdades difícil de justificar. Entonces, no es lo mismo heredar en Madrid que en Asturias, ni tampoco si se trata de un hijo o un sobrino. Esta disparidad provoca situaciones tan curiosas como que dos personas hereden exactamente lo mismo pero una tenga que pagar una cantidad considerable y la otra no.

La buena noticia es que, en 2025, hay comunidades que han decidido aliviar este peso fiscal, e incluso eliminarlo por completo para ciertos grupos de herederos. Así que si estás en una de estas regiones o perteneces a uno de los grupos favorecidos, podrías despedirte del impuesto de sucesiones para siempre. Te contamos qué comunidades se han subido al tren de la exención y en qué casos no tendrás que pagar ni un euro.

¿Qué es exactamente el impuesto de sucesiones y a quién afecta?

El impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) es un tributo que se aplica cuando una persona hereda bienes o derechos tras el fallecimiento de otra. No se trata de un porcentaje fijo, ni se aplica igual en todos los casos. De hecho, las variables que influyen en la cantidad a pagar son muchas: el valor de la herencia, el parentesco con el fallecido, la edad del heredero e incluso su patrimonio previo.

En la práctica, esto significa que un hijo que hereda el piso de sus padres podría no pagar nada en algunas comunidades, mientras que en otras tendría que abonar varios miles de euros. Esta complejidad ha provocado un incremento en las renuncias a herencias. En 2023, según datos del Consejo General del Notariado, se registraron más de 56.000 herencias rechazadas, una cifra récord que pone en evidencia el problema.

Las comunidades donde no se paga ISD

En 2025, varias comunidades autónomas han apostado por aliviar la carga del ISD, en algunos casos incluso eliminándolo por completo para los herederos más cercanos. De este modo, si vives en una de estas regiones o heredas de alguien que residía en ellas, estás de suerte. Estas son las comunidades que han dado un paso más hacia la exención total:

Andalucía: aquí los grupos I y II (hijos, padres, cónyuges y nietos) están exentos de pagar si la herencia no supera el millón de euros por heredero. Esta medida, implantada hace unos años, ha sido un alivio para muchas familias andaluzas, especialmente en un contexto donde la vivienda familiar ya representa una parte importante del patrimonio heredado.

aquí los grupos I y II (hijos, padres, cónyuges y nietos) están exentos de pagar si la herencia no supera el millón de euros por heredero. Esta medida, implantada hace unos años, ha sido un alivio para muchas familias andaluzas, especialmente en un contexto donde la vivienda familiar ya representa una parte importante del patrimonio heredado. Madrid : la Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 99% para los familiares directos. Esto significa que, aunque el impuesto sigue existiendo sobre el papel, en la práctica el pago es simbólico. Esta política ha convertido a Madrid en uno de los lugares más ventajosos para heredar en España.

: la Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 99% para los familiares directos. Esto significa que, aunque el impuesto sigue existiendo sobre el papel, en la práctica el pago es simbólico. Esta política ha convertido a Madrid en uno de los lugares más ventajosos para heredar en España. Galicia : en esta comunidad, los herederos del grupo II (hijos mayores de edad, nietos y padres) están exentos del impuesto hasta los 400.000 euros. Este límite cubre la mayoría de las herencias comunes, permitiendo a muchas familias conservar su patrimonio sin que Hacienda meta demasiado la mano.

: en esta comunidad, los herederos del grupo II (hijos mayores de edad, nietos y padres) están exentos del impuesto hasta los 400.000 euros. Este límite cubre la mayoría de las herencias comunes, permitiendo a muchas familias conservar su patrimonio sin que Hacienda meta demasiado la mano. Islas Baleares: desde 2023, descendientes, ascendientes y cónyuges disfrutan de una bonificación del 100%. Otros familiares, como hermanos o sobrinos, también tienen descuentos, aunque más reducidos. Esto convierte a Baleares en otra de las comunidades más favorables para quienes heredan de un familiar cercano.

desde 2023, descendientes, ascendientes y cónyuges disfrutan de una bonificación del 100%. Otros familiares, como hermanos o sobrinos, también tienen descuentos, aunque más reducidos. Esto convierte a Baleares en otra de las comunidades más favorables para quienes heredan de un familiar cercano. Castilla y León: aunque no hay una bonificación completa, sí se ha establecido una reducción de la base imponible de entre 300.000 y 400.000 euros para familiares cercanos. Esto implica que solo el exceso sobre esa cantidad tributa, reduciendo de forma notable el coste final.

¿Por qué existe tanta desigualdad en el impuesto según la comunidad?

El principal motivo es que el impuesto de sucesiones está cedido a las comunidades autónomas, lo que les permite regularlo según sus propios criterios. Esto ha dado lugar a una especie de competencia fiscal entre regiones, en la que algunas optan por suavizar o eliminar el impuesto para atraer población o favorecer a sus residentes.

Esta situación genera tensiones y debates a nivel nacional. Mientras algunas comunidades defienden la supresión del impuesto por considerarlo injusto y confiscatorio, otras advierten del impacto que esto tiene sobre la financiación pública. Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, estas bonificaciones benefician sobre todo a los patrimonios más elevados y amplían la brecha entre regiones ricas y pobres.

En consecuencia, hay voces que reclaman una armonización del impuesto a nivel estatal, es decir, que las mismas reglas se apliquen en todo el territorio. Sin embargo, esta propuesta choca con la autonomía fiscal de las comunidades, y por ahora no parece que vaya a materializarse en el corto plazo.