Me regalaron una freidora de aire y cometí el peor error: ojalá alguien me hubiera dado cuenta antes

Desde que la cocina saludable comenzó a ganar terreno en nuestros hogares, muchos hemos incorporado electrodomésticos que prometen resultados deliciosos con menos grasa. Entre ellos, la freidora de aire se ha convertido en una auténtica revolución. Práctica, compacta y aparentemente sencilla de usar, parece la herramienta perfecta para quienes quieren comer mejor sin renunciar al sabor y la textura crujiente de los fritos. Sin embargo, como ocurre con casi todo lo nuevo, aprender a utilizarla correctamente requiere algo más que seguir una receta: también hay que conocer lo que no se debe hacer.

Cuando me regalaron mi primera freidora de aire, estaba entusiasmada. Había oído hablar maravillas sobre ella y me lancé de inmediato a probar todo tipo de recetas. Pero cometí un error que, aunque parece no tener importancia, cambió totalmente mi experiencia. Lo hice sin pensarlo, siguiendo la lógica de lo que siempre había hecho en el horno tradicional: colocar una hoja de papel de horno en la base para evitar que la grasa o restos de comida ensuciaran el aparato. No me imaginaba que ese simple gesto podía arruinar tanto la cocción como el funcionamiento del aparato.

¡Nunca hagas esto con la freidora de aire!

Y no estoy sola en esto, ya que se trata de algo bastante habitual entre quienes usan por primera vez la freidora de aire. Parece lógico y conveniente: ¿por qué no poner una hoja de papel para evitar limpiar luego? El problema es que éste pequeño electrodoméstico funciona con un sistema de circulación de aire caliente que debe fluir libremente alrededor de los alimentos para cocinarlos de manera uniforme. Al obstruir la base con papel, lo que se está haciendo es interrumpir esa corriente de aire, alterando todo el proceso de cocción.

El resultado puede ser bastante decepcionante. Los alimentos no se cocinan de manera homogénea, y algunas partes quedan crudas o blandas, mientras que otras pueden quemarse. Además, el uso inadecuado del papel puede representar un riesgo, especialmente si no se ponen alimentos encima. En esos casos, el papel se puede levantar por la fuerza del aire, entrar en contacto con la resistencia y provocar una gran humareda, e incluso un incendio.

Los fabricantes de freidoras de aire han advertido en más de una ocasión sobre este tipo de errores. En muchos libros de instrucciones se puede leer claramente: «no utilice papel para hornear». No se trata simplemente de una cuestión de rendimiento, sino también de seguridad.

En mi caso, aprendí la lección muy rápido. Tras una cocción fallida y una freidora llena de humo, me puse a investigar por qué había salido todo tan mal. Fue entonces cuando comprendí que lo que funcionaba en el horno tradicional no necesariamente se aplicaba a este aparato. A diferencia del horno, donde el calor se distribuye de manera más estable, en la freidora de aire todo depende del flujo constante y envolvente del aire caliente.

Uno de los aspectos más importantes que aprendí es que, si se quiere usar algún tipo de papel en la freidora, se debe colocar sólo cuando ya hay alimentos encima que lo mantengan firme. Nunca se debe precalentar con papel dentro sin nada que lo sujete. Además, existen alternativas mejores y más seguras para mantenerla limpia, como los tapetes de silicona reutilizables diseñados específicamente para freidoras de aire, que permiten el paso del aire y son fáciles de limpiar.

Otro consejo útil es adaptar la forma de cocinar al diseño del aparato. Por ejemplo, evitar cubrir completamente la base con alimentos o materiales que impidan el paso del aire. En lugar de eso, lo ideal es distribuir los ingredientes en una sola capa, sin amontonarlos, para que todos reciban el calor necesario. También es recomendable agitar o voltear los alimentos a mitad de la cocción para garantizar una textura uniforme.

Los errores más habituales

La freidora de aire es un electrodoméstico práctico y versátil, pero para aprovecharla al máximo es importante evitar ciertos errores comunes: