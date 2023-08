Taylor Swift: emotivo gesto con la hija de Kobe Bryant

Hace unos días, Taylor Swift conquistó todos los corazones del Sofistadium en su primera noche en Los Angeles con su gira mundial The Eras Tour. Como en todos los conciertos de la gira, durante su icónica canción 22, la artista estadounidense regala su icónico sombrero a un afortunado fan elegido por la madre de la artista.

De esta forma, el fan escogido por la madre de la artista es seleccionado para disfrutar de la canción a pie de escenario y recibir el ansiado complemento, en una de las canciones más esperadas de la noche. Y en esta ocasión, se vivió un momento muy especial en el recinto.

En esta ocasión, todo el estadio se vino abajo al ver quién era la elegida de la noche: Bianka, la hija del jugador de la NBA Kobe Bryant, que falleció en un accidente de helicóptero junto a su otra hija hace tres años. Un momento muy emotivo, que hizo que cientos de los presentes rompieran a llorar.

Taylor Swift gave her “22” hat to Kobe Bryant’s daughter Bianka at last night’s concert in LA.

Kobe Bryant disputó un total de 20 temporadas en la NBA y todas ellas fueron en Los Angeles Lakers, por lo tanto, eso hace más especial todavía la elección de su hija como «la chica del sombrero» en esta ciudad estadounidense, además de por la amistad que mantenía Taylor Swift con el jugador.

Vanessa Bryant, su mujer, también estaba presente en el concierto y a través de sus redes sociales quiso compartir el emotivo momento que vivió su hija junto a la artista estadounidense, fundiéndose en un gran abrazo junto a un «te queremos Taylor».

Cabe recordar que el jugador de la NBA y Taylor Swift fueron grandes amigos. En el año 2015 Kobe Bryant sorprendió a la artista durante uno de sus conciertos en el Staples Center con una pancarta en la que se podía leer «Taylor Swift – Las actuaciones más vendidas», además de declarase su fan en numerosas ocasiones.

In 2015 Kobe Bryant presented Taylor Swift with her ‘championship’ banner for most sold out shows at Staples Center.

On Thursday night, while performing her song «22,» Swift gave the hat she was wearing to Bryant’s daughter Bianka ❤️

(via Vannessabryant/IG) pic.twitter.com/gB6kajOFf5

