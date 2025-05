Alineación del Real Madrid contra el Sevilla: Tchouaméni regresa a la defensa y Jacobo Ramón apunta a titular

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Sevilla tiene pocas dudas, ya que Ancelotti sigue teniendo muchas ausencias. Y es que, a pesar de que el italiano ha recuperado a Tchouaméni, Lucas y Lunin, sigue teniendo nueve ausencias para el encuentro contra los hispalenses, perteneciente a la penúltima jornada de Liga.

En la portería estará Courtois. En defensa, Valverde repetirá en el lateral derecho, mientras que Fran García jugará en el costado izquierdo. La pareja de centrales será la formada por Tchouaméni y Jacobo Ramón, héroe frente al Mallorca con un gol en el último segundo del descuento.

En el centro del campo, Modric y Ceballos seguirán jugando en el centro del campo, con Arda Güler en la derecha y Bellingham por la izquierda. Y arriba, para llevar el peligro a la portería del Sevilla, formarán Endrick y un Mbappé que sigue peleando por el Pichichi y la Bota de Oro.

Nada en juego en Sevilla

Para este encuentro, el Real Madrid ya no se juega absolutamente nada. Los blancos ya no tienen opciones de ganar la Liga después de que el Barcelona no fallase el pasado jueves contra el Espanyol, lo que le permitió entonar el alirón en su primera oportunidad. Además, los de Ancelotti tampoco pueden ver peligrar el segundo puesto, ya que la derrota del Atlético de Madrid contra Osasuna les aseguró el subcampeonato.

El Real Madrid busca terminar la temporada en la Liga de la mejor manera posible. Por ello, en un duelo donde el Sevilla tampoco se juega absolutamente nada, ya que se ha salvado matemáticamente tras ganar a Las Palmas, espera sumar tres nuevos puntos para seguir demostrando la profesionalidad y, sobre todo, para permitir que Ancelotti se despida con el mejor sabor de boca posible.

Hay que recordar que Ancelotti encara el que será su penúltimo partido como entrenador del Real Madrid. El italiano dejará de ser técnico del conjunto blanco el 26 de mayo, una vez finalice el partido contra la Real Sociedad. En ese momento, Carletto pasará a ser seleccionador de Brasil, mientras que Xabi Alonso se hará cargo de los blancos con vistas al Mundial de Clubes.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Sevilla: Courtois; Valverde, Jacobo Ramón, Tchouaméni, Fran García; Modric, Ceballos, Güler, Bellingham; Endrick y Mbappé.