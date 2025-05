Javier Tebas ha protagonizado una nueva chapuza con su nombre y firma con el horario del Sevilla-Real Madrid. El presidente de la Liga ha dejado manifiesto su desconcierto ante la falta de emoción de las dos últimas jornadas de su campeonato, retransmitiendo su indecisión a toda España con el doble cambio de fecha del partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que finalmente se disputará este domingo 18 de mayo a las 19:00 horas, como el resto de los encuentros de la trigesimoséptima fecha del calendario, que seguirá unificada pese a que haya muy poco en juego entre los 20 equipos.

Después de que el Barcelona ganase la Liga en la noche del pasado jueves Tebas se había quedado sin margen para hacer modificaciones en partidos que a priori iban a decidir el título. Con el campeón ya decidido y el cuadro hispalense salvado matemáticamente en Primera División, el presidente se enrocó en la mañana de este viernes en mover de fecha el Sevilla-Real Madrid al lunes 19, es decir, un día más tarde de cuando estaba previsto, pero anunciando el cambio a poco más de 48 horas del inicio del choque.

El descontento en los dos clubes era lógico, ya que todo estaba previsto para que el balón echase a rodar en Nervión el domingo a las 19:00, como finalmente así será y no el lunes a las 20:00, un horario que ha durado poco más de una hora. Tebas ha retransmitido al fútbol de su país la última chapuza de su Liga, un campeonato necesitado de audiencia y que lo prioriza todo a los espectadores de distintos públicos.

La intención de trasladar de fecha el Sevilla-Real Madrid no era otra que darle más protagonismo a uno de los partidos más destacados de la jornada 37 y así diversificar la audiencia entre dos días y no centrarla sólo en el domingo. De esta forma, disminuirá la afluencia televisiva al no poder contar con ese aficionado de alguno de los equipos implicados que le acostumbra ver también el encuentro del conjunto blanco durante el campeonato.

Tebas lo centra todo a la audiencia

De momento, Tebas no ha dado ninguna explicación acerca de lo ocurrido en la mañana de este viernes, fatídica para su Liga, pues es muy grave la falta de aviso a dos de los componentes de su campeonato, dos equipos históricos en este caso. Como decimos, ni Sevilla ni Real Madrid se juegan nada en la jornada 37, pero finalmente el duelo arrancará a la misma hora y el mismo día que el resto de los nueve de la cita unificada.