El tiempo da un giro inesperado a finales de mayo: los meteorólogos vaticinan un cambio repentino

Da un giro inesperado el tiempo a finales de mayo, los expertos en el tiempo vaticinan un cambio repentino que puede acabar siendo lo que marque estos días. Es momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas horas. El mal tiempo que pensábamos que había desaparecido por momento, ha vuelto a toda velocidad y lo ha hecho de tal forma que debemos empezar a pensar en una situación del todo inesperada que puede ser la que nos acompañe en estos días.

Los meteorólogos vaticinan un cambio repentino que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en protagonista. Especialmente, debemos empezar a tener en cuenta lo que realmente nos acompañe en unos días en los que la realidad puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Finales de mayo no acabará siendo lo que realmente esperaríamos en unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos lo que teníamos por delante. Un cambio que puede acabar convirtiéndose en algo muy diferencia, esta primavera nos va a dar guerra de una forma que no esperaríamos.

Un cambio repentino llega a toda velocidad y lo hace de tal manera que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante. Un giro radical que puede ser el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible, de la mano de una situación del todo inesperada.

Es importante estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y que pueden ser especialmente complicados. Estamos ante una serie de cambios que son propios de una primavera que no hubiéramos imaginado.

Estos meteorólogos vaticinan una situación muy diferente que puede acabar dando noticias inesperadas. Con un tiempo que dará paso en breve a un mes de junio en el que la situación puede ir cambiando por momentos, será cuestión de ponerse manos a la obra con lo que nos está esperando.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar más de una advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que la inestabilidad será una realidad.

Un giro inesperado nos está esperando, son días de apostar claramente por una situación totalmente inesperada. Los cambios en el tiempo son una realidad en unas jornadas en las que miramos al cielo, con la esperanza de que tengamos ese sol y calor que puede ser fundamental.

Tal y como nos indican los expertos de El Tiempo: «Después de unos meses en los que las lluvias están siendo las protagonistas en España, os mostramos cuál será la previsión del tiempo para la recta final de mayo y el arranque de junio 2025. ¿Seguirán las lluvias por encima de lo normal? ¿Llegará el calor de forma anticipada? De momento, en los próximos días vamos a tener un repunte de las temperaturas en nuestro país tras semanas de anomalías negativas. Sin embargo, puede ser un «visto y no visto», ya que la siguiente semana otra DANA podría volver a volcar las temperaturas y traer de vuelta la lluvia a España».

Esta previsión nos trae novedades destacadas: «Durante la segunda quincena de mayo, esperamos que el extremo norte peninsular registre precipitaciones por encima de la media. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte de Aragón y Cataluña podrían tener algo más de lluvia de lo habitual. En cambio, el suroeste peninsular podría experimentar precipitaciones algo por debajo de la media. En el arranque de junio, el mapa de la primera quincena muestra una situación dentro de lo normal en el norte peninsular y zonas del centro. En cambio, tendríamos precipitaciones por debajo de lo normal en todo el este y sur peninsular, así como en ambos archipiélagos».

Siguiendo con la misma previsión: «En cuanto a las temperaturas, el final de mayo nos muestra contrastes: mientras zonas como el sur de Galicia, gran parte de Castilla y León, Madrid y norte de Extremadura podrían tener temperaturas ligeramente por encima de lo normal, zonas como el sudeste y Baleares podrían registrar temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas: «Este patrón podría extenderse en la primera quincena de junio, cuando prácticamente toda España presentaría temperaturas por encima de la media. Tanto en el interior como en la costa mediterránea, así como en Baleares, junio arrancaría más cálido de lo habitual».

Tocará esperar para ver qué es lo que está por llegar de la mano de una serie de detalles que serán claves.