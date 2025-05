Atentado mortal en EEUU: estalla un coche-bomba frente a una clínica de fertilidad en California

Al menos un muerto tras explosión de un coche-bomba este sábado junto clínica de fertilidad en Palm Springs (California), American Reproductive Centers, en un atentado en EEUU. El fiscal estadounidense Bill Essayli ha confirmado que el FBI investiga la explosión para determinar si ha sido intencionada. La explosión se ha producido antes de las 11:00 horas en California (20:00 horas en España) en North Indian Canyon Drive, cerca de East Tachevah Drive.

Las fotografías de la escena del atentado de EEUU han mostrado grandes daños en esta clínica de fertilidad y laboratorio de fertilización in vitro. Los testigos han destacado que han vistos partes de varios cuerpos y de automóviles cuando han pasado por la clínica cinco minutos después de la explosión.

El atentado ha afectado el espacio de oficinas del consultorio, donde se realizan consultas con los pacientes. En cambio, el laboratorio no ha sido afectado y todos los embriones almacenados están en perfectas condiciones.

Las imágenes aéreas dejan ver un automóvil quemado detrás del edificio que alberga las oficinas de la clínica de fertilidad. La explosión ha derrumbado el techo del edificio y ha arrojado un amplio campo de escombros a través de una acera y cuatro carriles de la calle del otro lado de la estructura.

El gobernador de California Gavin Newsom ha destacado que se ha informado a su oficina sobre la explosión y que «está coordinando con las autoridades locales y federales para apoyar la respuesta».

El alcalde de Palm Springs, Ron DeHarte, ha confirmado que «había una bomba dentro o cerca de un vehículo estacionado en el edificio. Hay al menos un fallecido».

American Reproductive Centers es «el primer y único centro de fertilidad de servicio completo y laboratorio de FIV del valle de Coachella», dirigido por el médico certificado Maher A. Abdallah, según su página web.

La clínica abrió en 2006. Es un centro de fertilidad y laboratorio de fertilización in vitro. La clínica estaba cerrada este sábado. El doctor Maher A. Abdallah ha confirmado que los pacientes y el personal sanitario están a salvo: «Realmente no tengo idea de lo que pasó. Gracias a Dios que hoy nos tocó ser un día en el que no tenemos pacientes».

Palm Springs es localidad en el desierto, a unas dos horas en coche al este de Los Ángeles. Es conocida por sus complejos turísticos de lujo y una historia de residentes famosos.