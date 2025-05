Que tiemble Carrefour: el nuevo supermercado low cost que llega al centro de Madrid y vende de todo

En el corazón de Madrid, y junto al río Manzanares, ha abierto sus puertas un nuevo concepto de tienda que promete revolucionar la experiencia de compra para quienes buscan buenos precios y una oferta que casi no te puedes acabar. No hablamos de una cadena tradicional ni de un nuevo supermercado al uso, sino de un espacio que parece sacado de un cruce entre Ikea, Leroy Merlin y un bazar asiático pero con identidad propia. Su nombre es Kasava, y ya está dando que hablar entre todos los madrileños.

Lo primero y más sorprendente, es que este nuevo supermercado o tienda no pasa desapercibida: ocupa nada menos que 3.000 metros cuadrados en el número 11 del Paseo de las Yeserías, justo al lado de Madrid Río. Un lugar estratégico, con mucha vida a su alrededor, perfecto para atraer tanto a vecinos como a quienes buscan productos variados para abastecer su hogar y mucho más. Y es que lo curioso de Kasava es que, aunque entres buscando unas simples velas, puedes acabar saliendo con un disfraz, un cuadro, una lámpara de diseño o incluso una sartén. Todo eso y mucho más bajo un mismo techo, con precios que, sinceramente, sorprenden.

Y es que Kasava no es sólo una tienda on un nuevo bazar como los que encontramos actualmente en cualquier supermercado, sino casi una experiencia. Su interior está organizado de una manera tan original como práctica: al cruzar la entrada, lo primero que ves no son los productos, sino un mapa que recuerda al del Metro de Madrid. En lugar de líneas de tren, aquí cada trazo de color representa una zona temática: desde decoración y jardinería hasta artículos de cocina, papelería, juguetes, disfraces o productos asiáticos. Un mapa que no solo orienta, sino que invita a explorar.

El nuevo supermercado que arrasa en Madrid

Uno de los grandes aciertos de Kasava es su organización por colores, una estrategia visual que facilita el recorrido por los distintos universos de la tienda. La experiencia arranca en la zona verde, dedicada íntegramente a las plantas. Aquí conviven flores naturales y productos de jardinería, lo que da la bienvenida con un aroma fresco y una atmósfera que invita a quedarse. Es la antesala perfecta para lo que está por venir.

A pocos pasos se abre la zona rosa, quizá una de las más bonitas y delicadas. Velas aromáticas, decoración de temporada, pequeños detalles para habitaciones infantiles y flores artificiales que bien podrían confundirse con las reales. Todo está colocado con mimo, y se nota. Esta parte de la tienda es ideal para quienes buscan renovar un rincón de casa sin grandes desembolsos. Y si te preguntas cómo podría quedar una de esas piezas en tu hogar, basta con seguir el recorrido hasta la zona naranja, donde se ubican exposiciones que muestran distintas combinaciones de productos, como si fueran pequeñas escenografías domésticas.

El paraíso de los amantes del hogar y las manualidades

Tras la zona naranja, nos vamos a las dos principales secciones de Kasava: la zona azul y la zona roja. En la azul, el universo del dormitorio y el descanso se mezcla con elementos de jardín, arte y cuidado de mascotas. Aquí puedes encontrar sábanas de algodón, cojines estampados, espejos decorativos, lienzos con estilo y hasta juguetes o camitas para perros. También es donde se concentran disfraces de todo tipo, un detalle que llama la atención especialmente en fechas señaladas.

Por su parte, la zona roja es la más concurrida. Es el territorio de los amantes de la cocina, pero también de quienes buscan renovar textiles o elementos prácticos del hogar. Desde mantelerías y cristalería hasta lámparas, bombillas, utensilios de baño y hasta mobiliario auxiliar. Es difícil pasar por aquí sin encontrar algo que «quizás venga bien para casa». Todo, además, con esa estética de orden y amplitud que tanto se agradece cuando uno quiere ver sin agobios.

Papelería, juguetes y algo para picar antes de salir

Por último, el recorrido se cierra en dos zonas también muy peculiares: la amarilla y la gris. La primera es el paraíso de los manitas, los niños y quienes disfrutan con las manualidades. Aquí hay de todo: lápices, pinceles, cuadernos, plastilinas, productos de droguería y una selección bastante completa de juguetes para todas las edades.

En esta última parada, el tono cambia un poco a gris. Aquí es donde se concentran los productos más inesperados: difusores aromáticos, incienso, y un rincón gastronómico que sorprende por su variedad. Hay snacks de inspiración asiática, dulces curiosos, bebidas frías y pequeños caprichos para terminar la visita con algo en las manos (porque sí, probablemente habrás estado una hora dando vueltas sin darte cuenta). Es una zona pensada también para aprovechar la cercanía al parque y tomar algo en el exterior. Se huele el verano y se nota en los pasillos.

La llegada de Kasava al Paseo de las Yeserías no es sólo la apertura de una tienda más. Es una señal de cómo está cambiando la forma de consumir en las grandes ciudades. A medio camino entre el bazar, la gran superficie y el showroom inspirador, este nuevo supermercado low cost demuestra que se puede ofrecer variedad, originalidad y precios bajos sin renunciar al orden ni al estilo.