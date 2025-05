Han sido años de mucha incertidumbre y desconcierto, pero, este 2025 es el año de los fans de La Reina del Flow. La popular producción colombiana ha vuelto a reunir a todo su elenco para grabar los episodios de su nueva temporada. Nuevas entregas que verán muy pronto la luz y que han sido grabadas gracias al constante y firme apoyo del público. Eso sí, aunque, por ahora, se desconoce la fecha de estreno de este esperado proyecto, algunos de los actores que forman parte de esta ficción han concedido diversas entrevistas a los medios de comunicación. Una situación que ha experimentado, recientemente, la actriz Adriana Arango.

La artista, de 51 años, es conocida en el ámbito artístico por haber formado parte del elenco de producciones como Francisco el matemático, La ley del corazón, El general Naranjo, Ana de Nadie o Medusa, entre otras. Para los fans de La Reina del Flow es conocida por haber dado vida al personaje de Ligia, la madre de Charlie Flow en la trama. Una interpretación de infarto con la que la actriz se ha ganado por completo el corazón del público. Así pues, y tras su confirmación en la tercera temporada de la serie, la colombiana le ha concedido una entrevista al equipo del programa Insoportables, de la emisora Los40.

Adriana Arango habló de diversos temas durante su entrevista, pero también quiso tratar una de las etapas más difíciles de su vida. Y es que, determinados acontecimientos vividos le terminaron generando un fuerte trauma. «Estaba en segundo de primaria. Hay ciertas cosas como en el nivel de aprendizaje que me cuestan muchísimo, que son cosas fáciles para los demás, pero para mí se vuelven imposibles», comenzó explicando para el programa.

«Entre esas cosas, en esa época, porque ya aprendí, el reloj de manecillas, había una tarea que era dibujar una hora y yo no entendía el concepto, entonces le dije a mi hermano que bajáramos el reloj que había en el comedor para calcarlo. Nos montamos, lo tratamos de bajar entre los dos y se cayó», agregó. Una situación que provocó que su padre se enfadase enormemente.

«Mi papá siempre fue conmigo tan fresco, tan alcahueta, se puso bravísimo y gritó y nos dijo que no nos iba a hablar, fue muy impactante para mí, en ese momento. Ahora no lo recuerdo como algo tan grave, pero en ese entonces yo ya me quedé callada un año», confesó. Una compleja etapa de su vida que, a pesar de los años transcurridos, todavía recuerda vívidamente.

Adriana Arango, de ‘La Reina del Flow’, se sincera: «La profesora no sabía quién era quién, yo empecé a sentirme libre»

La decisión de la pequeña Adriana Arango de no hablar duró un año entero. Pero, su postura se intensificó debido a que sus padres la inscribieron en un colegio especial. «Después para tercero de primaria me metieron a un colegio de niños especiales porque no hablaba, porque no daba con la hora, porque me tranqué. Duré todo tercero y fue una pesadilla porque te consideran especial y todo el mundo te está mirando. Ese año fue aterrador, ahí ¿con quién iba a hablar? En ese colegio había niños complejos», recordó.

Pero, afortunadamente, todo cambió un año después. «El año siguiente fue el más fantástico de la primaria porque mis papás se la pasaban de aquí para allá, de allá para acá, me metieron a un colegio público y había 50 niños por salón, la profesora no sabía quién era quién, yo empecé a sentirme libre, a hacer lo que quería y me volví espectacular. Fue un gran año y ahí algo explotó en mí y fue espectacular», señaló. Unas declaraciones con las que la actriz no ha dejado indiferente a nadie.