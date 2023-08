Taylor Swift: una mujer paga 1.400 euros para ver a la artista y sus entradas no existían

The Eras Tour se ha convertido en la gira más multitudinaria y cotizada de la historia. La nueva gira de Taylor Swift ha provocado colapsos hasta ahora nunca vistos en plataformas de ventas de entradas como Ticketmaster, generando que las temidas reventas estén en auge.

Muchos fans han adquirido los tickets en páginas de reventa, aunque a un elevado coste. Y como es de esperar, la mayoría de estas reventas son fraudulentas. Es el caso de Stefanie Klein, una mujer que buscaba entradas para asistir a un concierto de la artista con su hija junto a su hija, pagando la desorbitada cifra de 1.400 dólares por las dos entradas

Según ha informado esta mujer a NBC de Los Ángeles, encontró entradas para ver a Taylor Swift en StubHub, la plataforma de reventa online por excelencia en Estados Unidos. No obstante, poco después la página contactó con ella para informarle de que sus entradas no existían.

A Taylor Swift fan had to battle StubHub after the company wouldn’t give her a refund when the seller from whom she bought her Eras Tour tickets didn’t have them. https://t.co/1jn1ZAkbtK — NBC Los Angeles (@NBCLA) August 5, 2023

Los clientes de StubHub están protegidos por la garantía Fan Protect y gracias a ella, la mujer recibirá una indemnización, sin embargo, no se quedó conforme. «Esta Garantía de Protección al Aficionado no me protegió. Me dieron razón tras razón, excusa tras excusa», explicó en el programa estadounidense.

«No pude conseguir nada más del servicio de atención al cliente. No podía seguir llamando. Me estaba subiendo la tensión, no podía más. No podía gastar mi precioso tiempo discutiendo una y otra vez», comentó Stefanie, sin embargo, cuando el programa comenzó a investigar su caso, la plataforma inmediatamente le devolvió el dinero.

El caso de Klein no es un caso aislado. El boom de la gira The Eras Tour ha convertido el nuevo tour de Taylor Swift en el escenario perfecto para las reventas fraudulentas y la ciberdelincuencia, pues son muchas personas las que ya lo han sufrido en su propia piel.