Taylor Swift: ¿Cuándo podría ver la luz el disco ‘Reputation (Taylor’s Version)’?

Taylor Swift se prepara para el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version), el disco regrabado con el que la artista estadounidense recuperará otro de los álbumes sobre los que perdió todos los derechos. Un álbum que cambió su vida, del que el 27 de octubre verá la luz la nueva versión del mismo.

Cuando aún no ha visto la luz la nueva versión de 1989, los fans de Taylor Swift se preguntan cuándo verá la luz Reputation (Taylor’s Version), el disco que mostró la cara más oscura y rebelde de la artista estadounidense, y que marcó un antes y un después en su carrera.

Fue el pasado 2 de agosto, cuando Taylor Swift registró los nombres de esos tres álbumes que le quedaban por reeditar: 1989, Taylor Swift, y Reputation, el que parecía que se iba a lanzar en la segunda mitad de 2024, no obstante, ahora hay fuentes que aseguran que verá la luz en febrero.

🚨| «Reputation (Taylor’s Version)» Trademark was approved today. pic.twitter.com/rwOwKjEK9c — The Swift Society (@TheSwiftSociety) August 2, 2023

Por otro lado, durante la celebración de la gala de los MTV Video Music Awards, llamó la atención el look que escogió Taylor Swift para el evento. A pesar de que fue nominada y galardonada por single Anti-Hero y su nuevo disco, Midnights, la artista lució un look que recordaba a su Reputation era.

Para la ocasión, la artista estadounidense escogió un look que recordaba a una de las escenas más icónicas videoclip de Look what you made me do, lo que llevó a muchos fans a pensar que el lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version) cada vez está más cerca.

No obstante, de momento la artista estadounidense no ha querido pronunciarse al respecto, ni tampoco dar pistas acerca de cual será su próximo lanzamiento tras el estreno de la reedición de 1989 (Taylor’s Version).