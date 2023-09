Taylor Swift y Travis Kelce, pillados en la NFL: avivan los rumores de posible romance

Taylor Swift podría estar de nuevo enamorada. En las últimas semanas, la artista estadounidense ha sido relacionada con la estrella de la NFL Travis Kelce, y este fin de semana, han aumentado los rumores después de haberse dejado ver juntos en el estadio de los Kansas City Chiefs.

La artista acudió al Arrowhead Stadium para ver el partido entre Chiefs y Bears, y fue vista muy emocionada en uno de los palcos junto a la madre de Travis Kelce, cuando el jugador anotó un touchdown en el triunfo 41-10 de su equipo ante los Chicago Bears.

Una vez terminado el partido y lejos de esconderse, Taylor Swift y Travis Kelce abandonaron juntos el estadio, ante la atenta mirada de todos los presentes y sin miedo a ser fotografiados, tal y como se puede ver en los vídeos que se han viralizado en las redes sociales.

Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game (Chiefs won!) !!! 🥹

pic.twitter.com/2NfxYNsn20

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) September 25, 2023