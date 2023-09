Taylor Swift desvela el título de cuatro canciones inéditas de ‘1989 (Taylor’s Version)’

Cada vez queda menos para que vea la luz 1989 (Taylor’s Version), el disco regrabado con el que Taylor Swift recuperará otro de sus álbumes. La artista estadounidense describe este disco como el álbum que cambió su vida, y tras haber perdido los derechos sobre toda la música, el 27 de octubre verá la luz la nueva versión del mismo.

La artista estadounidense ha creado una forma muy particular de promocionar su nuevo lanzamiento, de esta forma, ha contado con Google para presentar una curiosa campaña con la que promociona 1989 (Taylor’s Version) y sus canciones inéditas.

De esta forma, al escribir el nombre de la cantante en el buscador, aparece en la pantalla una caja fuerte de la que salen diferentes puzles con letras y pistas relacionadas con Taylor Swift. La empresa anima a sus fans a abrir el depósito: «Únete a la iniciativa mundial para resolver 33 millones de rompecabezas juntos y descubrir qué se esconde en el interior».

It’s a new soundtrack 🩵 Here are the back covers and vault track titles for 1989 (my version) I can’t wait for this one to be out, seriously. Thank you for playing along, sleuthing, puzzling and making these reveals so much chaotic fun (which is the best kind of fun, after all… pic.twitter.com/s3QrxGpXhP

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 20, 2023