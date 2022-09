Taylor Swift confirma el nombre de una canción incluida en ‘Midnights’

Cada vez falta menos para poder disfrutar del nuevo proyecto discográfico de Taylor Swift, Midnights. Y es que, a menos de un mes de su ansiado lanzamiento, la artista ya comienza a ultimar los detalles para tenerlo todo más que preparado. Eso sí, para ir haciendo la espera un poco más amena, y a la vez más tentadora, ha sorprendido a sus fans al revelar una pequeña sorpresa.

Con motivo del título de su nuevo trabajo, Medianoches, traducido al español, la artista ha citado a esa hora (6am en España) a todos sus fans en TikTok para anunciar el título del primer single de disco. Eso sí, lo ha elegido el destino, pues con la ayuda de un bombo la cantante ha sacado la bola que contenía el número de la canción del tracklist del disco que saldría a la luz.

«Soy yo. Hola. Sé que tengo la costumbre de soltar pistas encriptadas e easter eggs cuando os doy nueva información sobre mi música. Y no estoy aquí para negarlo. Estoy aquí para desafiarlo. Bienvenidos a esta nueva serie que he llamado: Mayhem Midnights With Me (Medianoches del caos conmigo)», ha comenzado diciendo en el video.

«Voy a usar este dispositivo de avanzada tecnología para que me ayude a permitir que el destino decida exactamente qué track voy a anunciar y en qué orden. En esta jaula hay 13 pelotas de ping-pong, numeradas del 1 al 13. Cada una representa un tema dentro del álbum Midnights. Así que, dejemos que decida el destino», explica. Es el entonces cuando sale el número 13, casualmente su favorito.

«La primera canción sobre la que os voy a contar algo es… el 13. La canción número 13 se llama… Mastermind», anuncia. Eso sí, hasta ahí ha podido leer. Un pequeño anticipo con el que ha dejado a sus fans con la miel en los labios, y no es para menos.