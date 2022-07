Tania Medina ha respondido mediante stories de Instagram muchas de las cuestiones que sus seguidores estaban esperando que fuesen aclaradas. Entre las respuestas que ha dado, la influencer ha admitido que el hecho de ser madre junto a su pareja actual, Alejandro Nieto, sería una experiencia maravillosa.

Durante su paso por Supervivientes 2022, Tania Medina ha sido la protagonista de los cambios notorios que ha sufrido en cuanto a su persona, su físico y su relación con el gaditano Alejandro Nieto, que actualmente sigue en el reality concursando.

La pareja se vio fortalecida cuando ambos estaban participando juntos, y, aunque tuvieron sus rifirrafes, los dos se dieron cuenta que no podían vivir el uno sin el otro. Ambos se comprometieron en directo delante de toda España y la relación salió más unida que nunca del concurso, haciendo incluso que, estando separados, las ganas de reencontrarse sean más fuertes que nunca.

La modelo publicó vía stories un cuadro de preguntas para contestar a aquellas inquietudes que sus seguidores tenían en mente respecto a su relación y a la vida personal de la canaria. La pregunta de si le gustaría ser madre estaba en el tintero, a lo que Tania respondió: «Muy verdadero. Antes no quería pero ahora pienso que sería una de las sensaciones más bonitas del mundo, eso dice siempre mi Ale».

Otra persona que sigue a la influencer le preguntó si la pareja contempla la idea de hacer planes de boda próximamente, a lo que Tania Medina dio la respuesta de: «Verdad… Tendremos que esperar a escuchar el sí de mi niño», afirmó refiriéndose a Alejandro Nieto.

No hay duda de que, tanto Tania como Alejandro, tienen unas ganas increíbles de verse cara a cara. A pesar de que ambos estén separados, los planes de la pareja no se han visto truncados y Tania Medina no ve el día de reencontrarse con el amor de su vida: «Se me parte el alma de verte así, qué ganas de abrazarte», sostiene la influencer.